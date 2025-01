Víctima de incendios en Los Ángeles dejó un último mensaje antes de morir: "Mamá, quiero que reces"

Carol Smith no imaginó que el último mensaje que recibiría de su hijo, Randy, sería justo en medio de los incendios que arrasaron varios puntos de la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. La víctima, un reconocido lugareño amante del surf, no quiso dejar su casa, la cual era su más grande posesión.

En el mensaje de voz, Randall 'Randy' Miod, conocido en su comunidad como 'Crawdaddy', se comunicó con su madre el 7 de enero de 2025 para pedirle que pusiera sus oraciones en pro de la emergencia.

"Hola mamá, soy yo. Solo quiero pedirte que reces por Palisades y Malibú. Un gran incendio está aquí, no tan lejos de mi casa, entonces estoy un poco nervioso. Estoy alerta, solo reza… Te amo, te llamó después", dijo en el mensaje Randall, de 55 años.

Desafortunadamente, el incendio llegó hasta su vivienda, la cual fue consumida por las llamas. Los restos del hombre, quien vivió por décadas en la zona, fueron encontrados dentro.

En entrevista con People, la hoy desconsolada madre confesó que guardará este mensaje por el resto de su vida.

Comentó que creía que él ni siquiera supo qué sucedió. "Los detectives dijeron que este tipo de incendio, o cualquier otro, te deja sin aliento… Hicieron la autopsia y le quedó suficiente tejido pulmonar para determinar que murió por inhalación de humo y calor térmico”, detalló.

Smith también acotó que su hijo era amante de las personas, convirtiéndose en casi una leyenda local. En su último año quedó sin empleo, tuvo una fractura en el dedo y afrontó el duelo de la muerte de su gato, sin embargo, no quiso irse de su querida casa.

"Siempre me decía: 'Mamá, estoy esperando a una buena mujer cristiana...' Era una persona amable que amaba a los niños. No conozco a nadie que tenga algo negativo que decir sobre él, nadie”, dijo la mujer a People.

Homenaje a víctima del incendio en Los Ángeles

Al lunes 20 de enero, se tiene un registro de que más de 16.000 hectáreas se han visto afectadas por los incendios en Los Ángeles, dejando al menos 27 personas muertas. Los conocidos de Randall Miod le han rendido homenaje tras la muerte del reconocido surfista.

"Sin duda, es una tristeza increíble tener que anunciar el fallecimiento de la leyenda local de Malibú, Randall Miod, cuyos restos fueron encontrados dentro de su casa (The Crab Shack). ¡Fue mi buen amigo durante más de 30 años! Su espíritu y su risa eran tan contagiosos... No conozco a una sola persona en Malibú a quien no le gustara o amara a The Craw", escribió en Facebook uno de sus conocidos.

Han llegado incluso a hacer graffitis con su apodo, esto para que las calles de la ciudad tengan plasmada su esencia.

