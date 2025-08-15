Publicidad

Cinco colombianos están retenidos en Venezuela: hay cuatro firmantes de paz entre ellos

Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el grupo había asistido a un acto oficial en Fortul, Arauca, y decidió cruzar la frontera con fines turísticos. Esto es lo que se sabe.

Vista del Puente Internacional José Antonio Páez, punto fronterizo sobre el río Arauca que comunica a las poblaciones de El Amparo en Venezuela y Arauca en Colombia.
Vista del Puente Internacional José Antonio Páez, punto fronterizo sobre el río Arauca que comunica a las poblaciones de El Amparo en Venezuela y Arauca en Colombia.
invias
Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
|
Actualizado: agosto 15, 2025 08:10 a. m.

Cinco ciudadanos colombianos permanecen retenidos en Venezuela desde el pasado 14 de agosto, según informó la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) de Colombia en un comunicado oficial emitido la mañana de este viernes. De acuerdo con la entidad, entre los detenidos hay cuatro firmantes del Acuerdo Final de Paz suscrito entre las antiguas Farc y el Gobierno colombiano, así como un contratista de la ARN.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

En las declaraciones, la entidad indicó que, según la información preliminar, los hechos se registraron en territorio venezolano, “al parecer, en un punto cercano al puente binacional ubicado en el departamento de Arauca, zona fronteriza entre Colombia y Venezuela”. Entre las personas afectadas se encuentran Diana Viloria Blanco, firmante de paz y delegada del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR); Camilo Vanegas Otálora, contratista de la ARN e integrante del equipo técnico del componente Comunes ante el CNR; y los también firmantes Mayiled Bustos Perdomo, Ómar Delgadillo Rincón y William Rodríguez Rojas, escoltas adscritos a la Subdirección Especializada de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sobre estos últimos, el comunicado precisó que “en cumplimiento de esta labor portaban armas”.

La ARN explicó que los cinco asistieron el pasado 13 de agosto a un acto en Fortul, Arauca, donde se realizó “la entrega simbólica de incentivos económicos a 25 asociaciones y cooperativas de firmantes -como parte de la estrategia de sostenibilidad-”. Este evento hacía parte de los programas que buscan fortalecer los proyectos productivos de las comunidades en proceso de reincorporación.

Se detalló que el regreso a sus lugares de origen estaba programado para la tarde del 14 de agosto. Sin embargo, “según información allegada a la ARN, habrían decidido cruzar el puente mencionado con la intención de hacer turismo”. Fue en ese momento, de acuerdo con lo conocido hasta ahora, cuando se produjo la retención por parte de las autoridades venezolanas.

Ante la situación, la ARN señaló que “activó, de manera inmediata, los canales institucionales y diplomáticos pertinentes con el objetivo de esclarecer los hechos que llevaron a su retención y el respeto por sus derechos fundamentales”. Como parte de las acciones, se estableció comunicación directa con la Embajada de Colombia en Venezuela y con la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia. El propósito, dijo la agencia, es “agotar todas las vías diplomáticas que faciliten el pronto y seguro retorno de los ciudadanos retenidos”.

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...
