Rosalía habló por primera vez de su relación con Hunter Schafer, actriz de Euphoria

En 2019 hubo fuertes rumores sobre una relación amorosa entre la cantante Rosalía y la actriz Hunter Schafer, actriz de Euphoria. Seis años más tarde, la artista española ha hablado por primera vez sobre esto, confirmando que existió un noviazgo entre las dos. Además, la famosa también reveló detalles sobre su participación en la temporada tres de la misma serie.

Hay gran emoción entre los fanáticos de Euphoria, la serie de Max protagonizada por Zendaya, por la llegada de la tercera y última temporada de la serie, la cual tendrá entre sus nuevos ingresos al elenco a la cantante de 'Motomami'. La nueva temporada se espera para el próximo año en la plataforma de streaming para darle cierre a esta historia que conquistó a millones de usuarios alrededor del mundo.



¿Qué dijo Rosalía sobre Hunter Schafer?

Rosalía es la más reciente portada de la edición estadounidense de la revista Elle y en la entrevista para la misma la española habló un poco sobre su vida amorosa, incluyendo a la actriz Hunter Schafer. La entrevistadora señaló que le preguntó a la cantante sobre su orientación sexual y la manera en la que la presión social influyó en exponerla.

"Cuando le pregunto a Rosalía si la experiencia la presionó para definir públicamente su sexualidad, queer o no, niega con la cabeza". En ese momento, la respuesta de Rosalía fue escueta y directa, "no, no me presionó. Pienso en la libertad. Eso es lo que me guía", admitiendo en su forma que desde su libertad experimentó un noviazgo con la famosa actriz estadounidense.

Los rumores de su relación se habían dado luego de que ambas fueran captadas en Los Ángeles comprando muebles, brindando con batidos o simplemente riéndose con una complicidad que llamaba la atención. Ese mismo año, Rosalía le envió un tierno mensaje a Schafer mientras recibía un premio, lo que se sumó a la ola de rumores. Después de un tiempo las interacciones desaparecieron.

En 2021, la catalana lanzó la canción 'Tuya' en la que decía "Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía", letra con la que muchos interpretaron que era una canción producto de aquel romance. Fue en 2024 cuando Hunter Schafer, en diálogo con QG, reconoció que salió con Rosalía durante cinco meses en 2019. "Se ha especulado mucho durante mucho tiempo. Una parte de nosotras quiere acabar con todo eso, y otra dice: ‘¡Pero por qué, si no es asunto de nadie!’. Pero, al final, es algo que me alegra compartir. Y creo que ella también lo siente así".



Rosalía estará en la tercera temporada de Euphoria

Después de una larga espera tras la segunda entrega de Euphoria, se ha confirmado el inicio de las grabaciones de la tercera y última temporada. Fue difícil confirmar una nueva entrega de la serie, ya que la mayoría de su elenco se ha convertido en grandes estrellas de Hollywood, lo que ha ajustado sus agendas. Nuevamente se reunirán en escena Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney y Jacob Elordi, pero también llegarán nuevas caras como Rosalía y Sharon Stone, como invitadas.

Sam Levinson, director y escritor de la serie, habló con Elle sobre el trabajo de la cantante en la serie y señaló que "me encanta liberarla en una escena. La dejo jugar con las palabras, las emociones, en inglés y español. Nunca quiero decirle qué hacer primero, porque sus instintos naturales son tan fascinantes, carismáticos y divertidos. En cada escena que rodamos, estoy detrás de la cámara sonriendo".

Rosalía, por su parte, señaló sobre su incursión en la actuación que "me gusta ponerme al servicio de la emoción, al servicio de una idea, al servicio de algo mucho más grande".

