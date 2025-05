Video | Bailarina pasó tremendo susto con pirotecnia en pleno concierto

Un concierto del grupo musical dominicano Los Ilegales pasó de la alegría a la preocupación en cuestión de segundos, luego de que una de sus bailarinas sufriera un accidente en medio del show con la pirotecnia del escenario. El momento quedó captado en video y no solo generó preocupación en los que estaban presentes en el lugar, sino también entre los seguidores de la agrupación en redes sociales.

Los hechos ocurrieron durante una presentación del grupo en Monterrey, México, cuando una de sus bailarinas, identificada como Pamela, sufrió un accidente en el escenario al ser alcanzada por las llamas de un lanzallamas utilizado como parte de la escenografía del espectáculo. El evento se llevaba a cabo con todo lo necesario como coreografía, luces y efectos especiales.

El incidente ocurrió mientras la agrupación interpretaba uno de sus éxitos, momento en el cual el lanzallamas se activó y una llamarada impactó directamente en el rostro y parte superior del cuerpo de la bailarina. Las imágenes del suceso, captadas por asistentes al concierto, muestran que Pamela intentó continuar con la coreografía, pero finalmente se retira del escenario visiblemente afectada.

¿Qué le pasó a la bailarina de Los Ilegales?

Tras el accidente, el grupo Los Ilegales emitió un comunicado en el que expresaron su preocupación por la salud de Pamela y aseguraron que se encuentra recibiendo atención médica adecuada. Asimismo, informaron que se está llevando a cabo una investigación para determinar las causas del incidente y evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.

"Gracias a Dios nuestra bailarina ya se encuentra bien, después del incidente en Monterrey", escribieron Los Ilegales en un comunicado público al respecto del estado de salud de la bailarina. Sin embargo, la agrupación ha enfrentado críticas por parte de los internautas que cuestionan que, según lo que se ve en el video, los músicos siguieron con la presentación sin prestarle mucha atención a lo que había sucedido.

Sobre el incidente, los músicos explicaron que en el momento de lo ocurrido no se dieron cuenta inmediatamente de lo que había pasado con la bailarina, por lo que siguieron con la presentación de manera normal. Pero en el backstage inmediatamente el equipo de trabajo ayudó a la joven que estaba bastante asustada por lo ocurrido y con dolor en la cara.

La misma Pamela apareció en sus redes sociales para aclarar lo que había sucedido, cómo se encontraba y para defender a los músicos, asegurando que estuvieron pendientes de ella después del incidente. La bailarina contó que tuvo quemaduras leves en el rostro y que estaba fuera de peligro. "Se me quemó un poco de los cabellos, las pestañas, los ojos no los podía abrir y la cara ardiendo, pero no hay nada de qué preocuparse".

Sobre el grupo Los Ilegales, contó que "ellos están pagando mis gastos médicos" y que, afortunadamente, actualmente ya está de regreso en Santo Domingo, donde recibe atención por parte de especialistas. Este suceso ha generado preocupación entre los seguidores de la banda y ha reavivado el debate sobre las medidas de seguridad en espectáculos en vivo, especialmente en lo que respecta al uso de efectos especiales que implican fuego o pirotecnia.

La comunidad artística y los fanáticos de Los Ilegales han expresado su solidaridad con Pamela, esperando su pronta recuperación y destacando la importancia de garantizar entornos seguros para los artistas y el público en los eventos en vivo. La situación reaviva el debate sobre las medidas de precaución que deben existir en este tipo de eventos cuando de pirotecnia se trata. En Colombia, situaciones similares han causado quemaduras y sustos a artistas como Hebert Vargas y Reykon.

