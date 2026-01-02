Video | Guacamaya acompañó a ciclista por carreteras del Eje Cafetero

El pasado 31 de diciembre, mientras la mayoría de las personas se preparaban para las festividades de fin de año, el ciclista colombiano Diego Pescador, integrante del prestigioso Movistar Team, se encontraba en las carreteras de Calarcá, Quindío, realizando su último entrenamiento de fondo para recibir el 2025 con la mejor forma física. Lo que comenzó como una jornada rutinaria, se transformó en un suceso viral que le ha dado la vuelta al mundo.

Todo ocurrió porque Pescador no solo estuvo acompañado por su equipo en el entrenamiento, sino también por un invitado sorpresa que lo estuvo escoltando en el recorrido: una majestuosa guacamaya.



¿Cómo ocurrió el encuentro con la guacamaya?

La experiencia, que fue captada en video por uno de sus compañeros, no fue un avistamiento fugaz. Según relató Pescador en una entrevista exclusiva con Noticias Caracol, el ave lo acompañó durante una parte considerable de su trayecto. "Llevábamos cuatro horitas, nos faltaba ya una horita de entreno cuando, precisamente, me tocó el relevo a mí y yo pasé cuando salió la Lupita por un costado", recordó el deportista.

La interacción fue tan cercana que, en un principio, el ciclista sintió temor por la integridad del animal: "Casi me la llevo porque me daba miedo con la rueda delantera", confesó. Sin embargo, la guacamaya, que los locales identifican como Lupita, demostró una destreza aérea impresionante al mantener el ritmo del ciclista profesional. "Yo iba rápido, más o menos en esa zona iba casi 48, casi tocando los 50 por hora, y siempre me acompañó", detalló Pescador sobre la exigencia del vuelo.



La conexión fue tan profunda que el ciclista intentó interactuar con ella durante los próximos 4 kilómetros que duró el acompañamiento, un tramo que tomó entre 8 y 10 minutos. Pescador relató con emoción cómo intentó que se posara en su brazo sin éxito y cómo le hablaba mientras pedaleaba: "Yo le decía '¿Quiere cacao, quiere cacao?', le empezaba a silbar y ella obviamente silbaba, hacía los sonidos que hace la guacamaya".



El impacto digital del video fue tal que Pescador pasó de compartirlo tímidamente en sus historias de Instagram a despertarse el primer día del año con una explosión de notificaciones. "Yo me fui a dormir normal, pasé el año nuevo con la familia, cuando al otro día veo... ya eso se empezó a ir viral... ha sido una locura", concluyó el ciclista.

¿Quién es la guacamaya Lupita?

Tras la viralización de las imágenes, se conoció la historia detrás del ave. Lupita no es una guacamaya cualquiera; es una habitante reconocida de la zona que fue rehabilitada en una finca cercana tras llegar herida.

Aunque fue liberada, decidió quedarse en el sector y ahora suele escoltar a quienes transitan por allí. "Llegó ahí a una finca mal herida, la rehabilitaron y la dejaron libre, pero la guacamaya nunca se quiso ir de ahí y mantiene así libre", explicó Diego, añadiendo que incluso se dice que tiene una hija pequeña en los alrededores.

Para Pescador, este encuentro es una prueba de la armonía que puede existir entre el deporte y el entorno. "Tal vez puede que sea la bicicleta la mejor amiga de la naturaleza, ¿no? Al final es un transporte en el que no se consume ningún tipo de gas fósil y es muy amigable con el medio ambiente", reflexionó el ciclista, quien también hizo un llamado al respeto por la fauna silvestre, lamentando la cantidad de animales que ve atropellados en sus rutas diarias.

Este suceso ha marcado tanto a Diego que podría influir en su forma de celebrar futuros éxitos. El ciclista está considerando un cambio para su primera victoria como profesional en el World Tour. "El objetivo que tengo para este año es tener mi primera victoria como profesional y me va a tocar alzar los brazos como la guacamaya, como Lupita, en señal de eso, haciéndole honor", reveló con una sonrisa.

