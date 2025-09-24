En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BARRANQUILLA
B KING Y REGIO CLOWN
PETRO EN LA ONU
AGUAS PROFUNDAS
JAMES RODRÍGUEZ
JHON DURÁN
DT DE SANTA FE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Video | Marejada por supertifón Ragasa rompe ventanales y causa inundación en hotel de Hong Kong

Video | Marejada por supertifón Ragasa rompe ventanales y causa inundación en hotel de Hong Kong

No se reportaron heridos en el hotel por el supertifón, aunque las autoridades confirmaron decenas de lesionados en la ciudad por los efectos de la tormenta.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
Marejada por el supertifón Ragasa rompe ventanales y causa inundación en hotel costero de Hong Kong
Supertifón Ragasa provoca marejada que rompe ventanales en hotel de Hong Kong. -
CNN

Publicidad

Publicidad

Publicidad