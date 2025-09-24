Video | Marejada por supertifón Ragasa rompe ventanales y causa inundación en hotel de Hong Kong

El paso del supertifón Ragasa cerca de Hong Kong dejó una serie de incidentes en distintos puntos de la ciudad. Uno de los más llamativos ocurrió en el Fullerton Ocean Park Hotel, situado en la zona costera de Aberdeen, donde la fuerza del mar derribó las puertas de vidrio del vestíbulo principal e inundó parte de las instalaciones.

De acuerdo con testigos y videos difundidos en redes sociales, la emergencia se produjo hacia las seis de la mañana del miércoles 24 de septiembre, cuando olas de gran tamaño superaron las barreras de protección y rompieron los ventanales que daban al acceso principal del edificio. En cuestión de segundos, el agua cubrió gran parte de la recepción y arrastró objetos, mobiliario y a algunos de los presentes.



Marejada rompe ventanales y causa inundación en hotel de Hong Kong

El registro audiovisual compartido por CNN, de unos 40 segundos, muestra cómo la marejada ciclónica traspasó los sacos de arena y otros refuerzos que habían sido instalados para proteger el inmueble. Los gritos de "¡Corre!", se escuchan de fondo mientras huéspedes y trabajadores intentan ponerse a salvo. En la secuencia también se observa a un hombre derribado por la corriente cuando trataba de sostenerse de un expositor decorativo. Poco después fue auxiliado por quienes estaban cerca, sin que resultara con lesiones de consideración.

Las imágenes evidenciaron además cómo el nivel del agua llegó a subir hasta la altura de las rodillas dentro del vestíbulo en cuestión de minutos. En respuesta a la emergencia, la administración del Fullerton Ocean Park Hotel emitió un comunicado en el que aseguró que la integridad de los huéspedes y de los empleados fue su prioridad durante el paso del tifón. El establecimiento confirmó que nadie resultó herido y señaló que se incrementó la presencia de personal para atender las consecuencias del fenómeno natural.



"Desplegamos recursos adicionales y estamos trabajando para reducir el impacto del supertifón, a fin de proteger la seguridad y el bienestar de nuestros visitantes", indicó la institución. También se reportó que cuadrillas de limpieza comenzaron de inmediato las labores de retiro de lodo, arena y objetos arrastrados por el agua, así como la reparación de los daños en la entrada principal.



Impacto del Ragasa en Hong Kong

Aunque Ragasa no llegó a tocar tierra directamente en Hong Kong, su cercanía fue suficiente para generar marejadas ciclónicas, ráfagas de viento y lluvias intensas. El Observatorio de Hong Kong (HKO, por sus siglas en inglés) emitió la señal de advertencia más alta, conocida como T10, a las 2:40 de la madrugada, apenas una hora después de declarar la señal T9. La elevación del nivel del mar afectó a varios sectores costeros, donde se registraron inundaciones repentinas. En redes sociales circularon videos de calles y patios cubiertos por agua, así como de olas que alcanzaban la altura de postes de alumbrado público.

Las autoridades locales confirmaron que entre la noche del martes y la mañana del miércoles recibieron más de 350 reportes de árboles caídos en diferentes distritos. La Autoridad Hospitalaria informó que, hasta media mañana, 56 personas habían requerido atención médica por incidentes relacionados con la tormenta, la mayoría por heridas leves.

El Departamento del Interior habilitó alrededor de 50 refugios temporales para atender a residentes afectados o en situación de riesgo. Según datos oficiales, unas 800 personas acudieron a estos espacios en las primeras horas de la emergencia y los servicios de transporte público sufrieron interrupciones. Algunas líneas de autobuses y trenes suspendieron su operación debido a la acumulación de agua en vías y estaciones.

El HKO advirtió que, incluso con la reducción de la intensidad de Ragasa al alejarse del área, persistirían riesgos de marejadas, vientos fuertes y lluvias aisladas. Por ello, instó a la ciudadanía a mantenerse en interiores y a evitar el tránsito por zonas costeras o cercanas a ventanas expuestas. Las autoridades señalaron que el proceso de recuperación de locales podría tomar varios días, especialmente en las áreas donde el nivel del agua alcanzó niveles más altos.

