Super Astro Sol resultados del viernes 5 de diciembre de 2025: estos son los números ganadores

Este viernes 5 de diciembre de 2025 se vivirá una nueva edición del Super Astro Sol, el sorteo que une la emoción del chance con el toque místico de los signos zodiacales. La transmisión arrancará a las 4:00 p. m. y podrá seguirse en vivo a través de las plataformas digitales y los canales autorizados.

La dinámica es simple y mantiene todo el atractivo del juego: quien acierte la combinación completa —las cuatro cifras en el orden correcto junto con el signo zodiacal— se lleva el premio mayor, equivalente a 42.000 veces el valor apostado. Pero no todo termina ahí: también hay premios para quienes se acerquen a la combinación ganadora. Si se aciertan tres cifras y el signo, el pago será de 1.000 veces lo apostado; y si se logra dos cifras más el signo, el premio corresponde a 100 veces la apuesta.



Resultados Super Astro Sol del 5 de diciembre de 2025

Números ganadores:

Signo:

¿En qué consiste el chance Super Astro Sol?

Super Astro Sol es un juego de azar autorizado por Coljuegos, la entidad que regula los juegos en Colombia. Su mecánica es sencilla, y eso lo hace tan popular: todo gira en elegir una combinación de cuatro cifras —desde 0000 hasta 9999— y sumarle uno de los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Hay total libertad para escoger tanto los números como el signo, sin que este último tenga que coincidir con el signo personal. Para quienes prefieren no complicarse, existe la opción de apuesta automática, donde el sistema selecciona todo al azar.



Otra ventaja es la flexibilidad en el valor de la apuesta: cada persona decide cuánto invertir. El mínimo permitido es de 500 pesos colombianos y el máximo por tiquete es de 10.000 pesos. Esto permite participar desde quienes quieren probar suerte con poco dinero hasta quienes buscan apostar un monto más alto. El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., y los resultados se publican en los portales oficiales y medios especializados, así que siempre hay formas de confirmar si la suerte estuvo de su lado.



¿Dónde se compra el boleto del Super Astro Sol?

Los tiquetes de Super Astro Sol pueden adquirirse en puntos de venta autorizados como Su Red, SuperGIROS, Apostar S.A., y otros operadores habilitados por Coljuegos. También es posible realizar apuestas en línea a través de las aplicaciones móviles de estos operadores, lo que facilita el acceso desde cualquier lugar del país. Es importante verificar que el punto de venta esté debidamente autorizado y que el tiquete emitido contenga todos los datos correctos: número apostado, signo zodiacal, valor de la apuesta, fecha del sorteo y código de validación.



¿Cuánto se puede ganar?

El plan de premios de Super Astro Sol es uno de los más atractivos del mercado colombiano:



4 cifras + signo zodiacal: 42.000 veces lo apostado.

42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo zodiacal: 1.000 veces lo apostado.

1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo zodiacal: 100 veces lo apostado.

Por ejemplo, si un jugador apuesta $1.000 y acierta la combinación completa, recibirá $42 millones de pesos. No obstante, debe tener en cuenta que sobre los premios se aplican descuentos por impuestos, como el IVA (16%) y la retención en la fuente (20%), lo que reduce el valor neto recibido.



¿Cómo reclamar el premio del Super Astro Sol?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:



Premios menores a 48 UVT (aproximadamente $2.035.776): se pueden reclamar directamente en puntos de venta autorizados como Su Red o SuperGIROS. El ganador debe presentar:

El tiquete original sin enmendaduras. Documento de identidad original y fotocopia.

Premios entre 48 y 181 UVT (hasta $7.676.572): además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formato del Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SIPLAFT).

además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formato del Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SIPLAFT). Premios iguales o superiores a 182 UVT (más de $7.718.984): se requiere tiquete original, fotocopia ampliada de la cédula, certificación bancaria no mayor a 30 días y formato SIPLAFT diligenciado.

El plazo para reclamar el premio está regulado por el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010, por lo que se recomienda actuar con prontitud. Recuerde que el tiquete es el único comprobante válido para reclamar el premio. Si se extravía, se pierde el derecho al cobro. Por ello, se recomienda guardar el tiquete en un lugar seguro y verificar que esté correctamente diligenciado al momento de la compra.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL