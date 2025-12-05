En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
JEAN CLAUDE BOSSARD
ARTURO CHAR
'POLLO' CARVAJAL
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Super Astro Sol resultados del viernes 5 de diciembre de 2025: estos son los números ganadores

Super Astro Sol resultados del viernes 5 de diciembre de 2025: estos son los números ganadores

De lunes a sábado a las 4 de la tarde juega el Super Astro Sol. Recuerde que su boleto debe estar libre de tachones y enmendaduras. Conozca EN VIVO los resultados de este viernes.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 5 de dic, 2025
Comparta en:
Super Astro Sol 5 de diciembre de 2025: cuáles son los números ganadores
Super Astro Sol 5 de diciembre de 2025: cuáles son los números ganadores -
Getty Images/ Super Astro Sol

Publicidad

Publicidad

Publicidad