En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
JEAN CLAUDE BOSSARD
ARTURO CHAR
'POLLO' CARVAJAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Sorteo Mundial 2026: el tremendo 'susto' de Kevin Hart por culpa de Shaquille O'Neal en vivo

Sorteo Mundial 2026: el tremendo 'susto' de Kevin Hart por culpa de Shaquille O'Neal en vivo

Inicia el sorteo oficial para el próximo campeonato de la Copa del Mundo y, con él, no se han hecho esperar los memes y algunas ocurrencias divertidas durante este importante evento.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de dic, 2025
Comparta en:
Tamaño imágenes (4).jpg
Kevin Hart durante el sorteo de la Copa del Mundo 2026. -
Foto: Captura de pantalla Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad