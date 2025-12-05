Sorteo Mundial 2026: el tremendo 'susto' de Kevin Hart por culpa de Shaquille O'Neal en vivo

Durante el inicio del sorteo oficial para el campeonato por la Copa del Mundo 2026, se presentó una divertida ocurrencia. Mientras que los presentadores del evento daban la bienvenida a los deportistas que iban a abrir las respectivas balotas, Kevin Hart, copresentador del mismo, se metió un 'susto' tras la pequeña broma que le hizo uno de los invitados. En el momento de presentar al histórico exbasquetbolista Shaquille O'Neal, quien iba a abrir las respectivas balotas, Hart se impactó por su imponente altura y, al ver cómo se le acercaba para intimidarlo a propósito, optó por empujarlo en medio de un acto de humor.



¿Quiénes están en el sorteo oficial del Mundial 2026?

La ceremonia contará con la participación de figuras destacadas del deporte y el espectáculo. El exfutbolista y capitán de la selección inglesa, Rio Ferdinand, ha sido seleccionado por la FIFA para conducir el evento. El escenario recibirá a leyendas de los cuatro grandes deportes estadounidenses, entre ellas:



Tom Brady (fútbol americano)

(fútbol americano) Shaquille O'Neal (baloncesto)

(baloncesto) Wayne Gretzky (hockey sobre hielo)

(hockey sobre hielo) Aaron Judge (béisbol)

El componente artístico será igualmente relevante, con actuaciones de artistas como Andrea Bocelli, Village People (autores del icónico tema 'YMCA'), Robbie Williams y Nicole Scherzinger. La presentación de este segmento musical estará a cargo de la modelo Heidi Klum, el comediante Kevin Hart y el actor Danny Ramírez.



¿Cómo funcionará el sorteo?

La edición de 2026, organizada conjuntamente por México, Canadá y Estados Unidos, presenta un esquema de siembra específico para asegurar que las naciones anfitrionas disputen sus encuentros de la fase de grupos en su territorio. Los tres países coanfitriones serán designados cabezas de serie y serán colocados en los grupos A, B y D, respectivamente, mediante balotas de diferentes colores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

México jugará dos encuentros en la Ciudad de México —incluyendo el partido inaugural— y uno en Guadalajara. Canadá debutará en Toronto y continuará con sus dos compromisos restantes en Vancouver. Por su parte, Estados Unidos iniciará y culminará su participación en la fase de grupos en Los Ángeles, con un desplazamiento a Seattle para su segundo partido.

En un intento por proteger a las selecciones mejor clasificadas hasta las etapas finales, la FIFA aplicará criterios de separación basados en el ranking mundial. Por ejemplo, España y Argentina, que ocupan los dos primeros puestos del ranking, serán ubicadas en cuadrantes opuestos para evitar un posible cruce antes de una hipotética final, siempre que ambas avancen como líderes de grupo. Este mismo principio de distribución se aplicará a Francia e Inglaterra, ubicadas en el tercer y cuarto lugar de la clasificación, respectivamente. El sorteo también incluirá la restricción habitual de evitar que equipos de la misma confederación compartan grupo, con la excepción de la UEFA, a la que corresponden 16 plazas clasificatorias.



NOTICIAS CARACOL