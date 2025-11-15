Video| Robo de juguete a un perro causa indignación en redes: "Ni las mascotas se salvan"

Las mascotas hoy en día hacen parte de las familias y, como muestra de cariño, reciben atención, cuidados y pequeños detalles como bocadillos o juguetes con los que realizan tiernas travesuras. Sin embargo, las imágenes que se han viralizado recientemente en redes sociales están lejos de ser tiernas y han generado indignación, luego de que se conociera un video en el que un motorizado le roba el juguete a un perro que se encontraba tranquilo en un andén.



El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad domiciliaria que, de acuerdo con la ubicación del video, estaría en Villavicencio. En el video, ampliamente difundido en plataformas como Instagram y TikTok, se observa al motociclista acercarse al perrito, para luego detenerse frente a él y extender la mano para arrebatar el objeto, el cual estaba al lado del animal.

Pese a lo insólito de la escena, las cuentas que compartieron el video aclararon que el perro se encuentra bien y no sufrió lesiones. La indignación de los usuarios no se centró en un daño físico o material, sino en el oportunismo del sujeto y en lo que muchos consideran una muestra más de las conductas desconsideradas que se presentan en espacios públicos, solo que esta vez involucrando a un animal indefenso.

En los comentarios del clip, varios internautas catalogaron el hecho como una “maldad”, mientras que otros relacionaron la situación con la idea de que el juguete pudo ser una táctica del ladrón para lograr un objetivo mayor: llevarse al perro. “Agarró el pollo para que el perro lo persiguiera y así aprovechar para llevárselo. Es como cuando un ‘robaniños’ los quiere atraer con juguetes o dulces”, expresó una usuaria en la publicación.



Aunque algunos se tomaron el hecho con algo de humor, un comentario llamó la atención al asegurar que conocía al hombre y que este sería su vecino. Frente a esto, la dueña del animal, (quien informó que el perro se llama Thor), respondió con humor pidiéndole que devolviera el “pollo”, asegurando que el perrito aún lo está esperando. Su mensaje fue acompañado por una imagen de la mascota.



Finalmente, los usuarios concluyeron que lo más importante es que el animal no resultó herido y que se le puede comprar un juguete nuevo. Sin embargo, muchos coincidieron en la misma reflexión: “Ni los perritos se salvan de la inseguridad”.



¿Cuáles son las sanciones para quienes maltratan animales en Colombia?

En Colombia, la Ley 1774 establece que cualquier acto de daño o crueldad contra un animal, siempre que no le cause la muerte ni lesiones graves que comprometan su salud o integridad, puede ser sancionado con multas que van desde 5 hasta 50 salarios mínimos mensuales vigentes.

Cuando el maltrato provoca la muerte del animal, la ley contempla penas de prisión entre 12 y 36 meses, además de una inhabilidad de 1 a 3 años para ejercer profesiones, oficios o actividades que involucren el manejo de animales.

El castigo puede ser mayor si se presentan circunstancias agravantes, como:



Actuar con sevicia.

Cometer el maltrato en espacios públicos.

Que el hecho sea presenciado por menores de edad o se utilice a un menor para cometerlo.

Realizar actos sexuales con animales.

