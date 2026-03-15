Estas son las cinco películas que más premios Óscar han ganado en la historia del cine

A lo largo de casi un siglo de historia, los Premios Óscar se han convertido en el mayor reconocimiento para la industria cinematográfica. Cada año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos premia a las mejores producciones, directores, actores y técnicos del séptimo arte. Sin embargo, solo unas pocas películas han logrado entrar en la historia al acumular el mayor número de estatuillas doradas.



Desde épicas producciones históricas hasta grandes superproducciones contemporáneas, varias cintas han marcado un antes y un después en la ceremonia al conseguir cifras récord de premios. Entre ellas se encuentran cinco títulos que destacan por su impresionante cantidad de galardones, consolidándose como las películas más premiadas en la historia de los Óscar.



Mientras la industria del cine celebra una nueva edición de estos galardones, la expectativa también se centra en las producciones actuales que buscan acercarse a estas marcas históricas. De hecho, la película Sinners (2026) llega a la temporada con un récord de 16 nominaciones, superando a producciones como Titanic, La La Land y All About Eve, que habían obtenido 14 candidaturas cada una.



A continuación, un recorrido por las cinco películas que han logrado la mayor cantidad de premios Óscar en la historia.

Titanic (1997)

Estrenada en 1997, Titanic se convirtió en uno de los mayores fenómenos cinematográficos de todos los tiempos. Dirigida por James Cameron, la película narra la historia de amor entre Jack y Rose en medio del trágico hundimiento del famoso transatlántico.

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La producción no solo fue un éxito en taquilla, sino también en la temporada de premios. La cinta obtuvo 14 nominaciones al Óscar y logró llevarse 11 estatuillas, incluyendo Mejor Película y Mejor Director para Cameron.

Entre los galardones que recibió también se encuentran premios en categorías técnicas como fotografía, diseño de vestuario, dirección de arte, montaje, efectos visuales, sonido y música. La banda sonora compuesta por James Horner y la canción “My Heart Will Go On” también fueron reconocidas por la Academia.



El éxito de la película también impulsó las carreras de sus protagonistas, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, quienes alcanzaron fama mundial tras su participación en la producción.



Ben-Hur (1959)

Antes del éxito de Titanic, el récord de más premios en una sola edición pertenecía a la película épica Ben-Hur, estrenada en 1959.



La historia está ambientada en el siglo I y sigue la vida de Judá Ben-Hur, un príncipe judío que es acusado injustamente de traición por su antiguo amigo romano Mesala. Tras ser esclavizado, inicia un camino marcado por la venganza, pero también por la redención.

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La producción logró 12 nominaciones al Óscar y obtuvo 11 premios, estableciendo en su momento un récord histórico. Entre los galardones se encuentran Mejor Película, Mejor Director para William Wyler y Mejor Actor para Charlton Heston.

La película también fue nominada y reconocida en categorías como fotografía, vestuario, dirección de arte, montaje, banda sonora, sonido y efectos especiales.



El Señor de los Anillos: El retorno del Rey (2003)

Otra de las producciones que logró igualar el récord histórico fue El Señor de los Anillos: El retorno del Rey, estrenada en 2003 y dirigida por Peter Jackson.

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La película, basada en la obra literaria de J. R. R. Tolkien, representa la tercera y última entrega de la trilogía cinematográfica que narra la lucha por destruir el Anillo Único y derrotar al oscuro señor Sauron.

El filme obtuvo 11 nominaciones al Óscar y ganó en todas las categorías en las que fue nominado, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Adaptado.

También recibió premios por montaje, música original, canción original, diseño de vestuario, dirección de arte, mezcla de sonido y efectos visuales.



Lo que el viento se llevó (1939)

Uno de los clásicos más recordados del cine es Lo que el viento se llevó, estrenada en 1939 y dirigida por Victor Fleming.

La película, basada en la novela de Margaret Mitchell, narra la historia de Scarlett O’Hara en medio de los cambios sociales y políticos que marcaron al sur de Estados Unidos durante la Guerra de Secesión.

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La producción obtuvo 13 nominaciones al Óscar y ganó 10 premios, convirtiéndose en una de las películas más galardonadas de su época.

Entre los premios destacan Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz para Vivien Leigh y Mejor Actriz de Reparto para Hattie McDaniel. Además, fue reconocida por su música, fotografía, montaje, guion y efectos especiales.



West Side Story o conocida como Amor sin barreras (1961)

La quinta película en esta lista es West Side Story, estrenada en 1961 y dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins.

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Este musical, inspirado en la historia de Romeo y Julieta, narra el romance entre dos jóvenes que pertenecen a pandillas rivales en Nueva York.

La película obtuvo 11 nominaciones al Óscar y ganó 10 premios, incluyendo Mejor Película y Mejor Director.

También recibió galardones por su música, vestuario, fotografía, dirección de arte, montaje y sonido. Además, Jorge Chakiris y Rita Moreno fueron reconocidos en las categorías de actor y actriz de reparto.

Por ahora, estas cinco producciones permanecen como los títulos que más estatuillas han conseguido en la historia de los Óscar.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co