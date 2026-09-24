Colombia anuncia que rompe relaciones diplomáticas con Irán

El Gobierno de Colombia informó a través de la Cancillería que rompió relaciones diplomáticas con Irán desde el 19 de septiembre. Aclaró que la medida “no significa la ruptura de relaciones consulares, según lo previsto en el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y el numeral 3 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963”, por lo que “la Dirección de Protocolo informará a las autoridades iraníes el procedimiento que corresponde seguir”.



El Ministerio de Relaciones Exteriores recalca que “la defensa de la soberanía nacional constituye un eje irrenunciable de la política exterior colombiana. En este contexto, la diplomacia nacional protegerá las fronteras, rechazará cualquier forma de injerencia externa y promoverá la defensa de los ciudadanos y los intereses de Colombia, ante la comunidad internacional”. (Lea también: Decenas de delegados abandonan Asamblea de la ONU antes de la intervención de Netanyahu)



Los argumentos de Colombia para romper relaciones con Irán

Según se lee en el comunicado de la Cancillería, “esta decisión soberana responde a los pilares que guían la política exterior del Gobierno en materia de seguridad nacional y hemisférica, y lucha contra el crimen transnacional, teniendo en cuenta presuntos vínculos del gobierno de Irán con grupos terroristas internacionales y otros grupos narcoterroristas que amenazan la seguridad del país”. Agrega que la nación suramericana “tuvo en cuenta las violaciones constatadas de derechos humanos cometidas por el gobierno iraní en su territorio, los ataques verificados contra países que no son parte del conflicto en el Medio Oriente, el bloqueo al estrecho de Ormuz y la obstrucción de las autoridades a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar el alcance de su programa nuclear. Los hechos descritos deterioraron la confianza de Colombia con el Gobierno de la República Islámica de Irán”.



LLamado desde la ONU

Una coalición de 80 países exigió este jueves 24 de septiembre en la ONU la reapertura del estrecho de Ormuz, condenó los ataques atribuidos a Irán contra sus vecinos regionales y alertó del avance de los hutíes hacia el estrecho de Bab el-Mandeb por sus riesgos para la seguridad marítima y el comercio internacional. El ministro de Exteriores de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, leyó a los medios la declaración conjunta de la coalición acompañado de la Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas; el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Jasem Mohamed Albudaiwi, y el de la Liga Árabe, Nabil Fahmy. "Las acciones de Irán en el estrecho de Ormuz continúan amenazando la seguridad internacional, así como los derechos y libertades de navegación", dijo el canciller bareiní, que lamentó también "la decisión de los hutíes de reanudar el conflicto en Yemen, sus continuos ataques contra Arabia Saudita y sus imprudentes ataques en el mar". "El avance de los hutíes hacia Bab el-Mandeb no hará sino aumentar los riesgos para el transporte marítimo internacional, la seguridad marítima y el comercio mundial que transita por esta vía navegable crítica", agregó. (Lea también: Presidente de Irán acusa a EE. UU. e Israel de terrorismo: Gobierno Trump abandona Asamblea de ONU)

La coalición aseguró que la amenaza en la región "continúa creciendo" y señaló el ataque del miércoles, de origen aún desconocido, contra una embarcación frente a las costas de Omán, en el que murió un ciudadano indio, y el ataque de los hutíes contra Arabia Saudí con seis misiles balísticos. "Reiteramos nuestro llamado a la reapertura urgente y plena del estrecho de Ormuz, y al tránsito seguro, protegido y sin obstáculos de las embarcaciones, sin la imposición de peajes, condiciones o cargos ilegales", declaró Bin Rashid Al-Zayani, instando a "evitar nuevas perturbaciones del comercio mundial". El grupo expresó su gratitud a quienes trabajan "para restablecer el flujo del comercio mundial" y su apoyo a la Organización Marítima Internacional, y reivindicó que el "transporte marítimo comercial y la gente de mar nunca deben utilizarse como instrumento de presión".

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*CON INFORMACIÓN DE AFENCIA EFE