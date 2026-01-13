En vivo
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Dura despedida de Camilo Cifuentes a Yeison Jiménez: "Ojalá nuestro tiempo hubiese sido más largo"

Dura despedida de Camilo Cifuentes a Yeison Jiménez: "Ojalá nuestro tiempo hubiese sido más largo"

Seis días antes de la muerte de Yeison Jiménez, Camilo Cifuentes y el intérprete de "Aventurero" conmovieron con un noble gesto a una joven artista callejera en Manizales.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 13 de ene, 2026
Dura despedida de Camilo Cifuentes a Yeison Jiménez
Dura despedida de Camilo Cifuentes a Yeison Jiménez -
Foto: @camilocifuentes962

El sábado 10 de enero de 2026, Colombia se estremeció con la noticia de la trágica muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, quien falleció en un accidente de avioneta en la vereda Romita, jurisdicción de Paipa, Boyacá. El siniestro no tuvo sobrevivientes: perdieron la vida el artista y cinco integrantes de su equipo de trabajo.

Camilo Cifuentes se despide de Yeison Jiménez con doloroso mensaje

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, fanáticos del artista, cantantes, actores y creadores de contenido han usado sus redes sociales para lamentar la tragedia y despedirse del intérprete de "Vete". Uno de ellos fue Camilo Cifuentes. Un vínculo especial unía a Yeison con este influencer manizaleño, conocido por sus labores sociales y su cercanía con la música popular. Su relación quedó condensada en gestos humildes centrados en el apoyo a talentos emergentes.

El pasado 4 de enero, durante la Feria de Manizales, ambos sorprendieron a una joven cantante callejera llamada Nykol Herrera. Le regalaron una motocicleta y la invitaron a cantar con Yeison en un concierto. Seis días después de ese momento, Camilo Cifuentes, al enterarse del accidente que acabó con la vida de Yeison, publicó un video en Instagram acompañado de un mensaje breve pero conmovedor: “@yeison_jimenez Gracias por permitirme conocer un poquito de esa persona tan hermosa, ojalá nuestro tiempo hubiese sido más largo”.

Otros artistas de música popular despidieron a Yeison Jiménez

Jessi Uribe fue de los primeros en manifestarse y colgó un emotivo video rezando un "Padre Nuestro" y usando sombrero en señal de luto. En su publicación escribió: “Hoy canto y me pongo el sombrero por ti mi hermano Yeison Jiménez. Te vas como un gigante de la música… nos vemos arriba y sé que me recibirás con el corazón”.

De otro lado, Pipe Bueno expresó su pena públicamente con emotividad: “Todavía no logro procesar esta noticia… decido quedarme con los recuerdos y la gratitud. (Yeison) dejó huella en mi vida y en la de muchos… La vida es frágil y finita. Hoy el género popular colombiano está de luto. Perdimos a alguien que le dio un sentido enorme a esta industria… Paz en tu camino, hermano”.

Jhonny Rivera, por su parte, compartió un mensaje de cercanía familiar: “Hermanito, siento un vacío tan grande en mi pecho… siento una tristeza por tus hijitos, tu esposa, tu familia y por todo tu equipo… el vacío es enorme, no hay palabras”. Arelys Henao resaltó la disciplina y la trayectoria de Yeison, acompañando su mensaje con fotos que muestran momentos de confianza mutua: “Se me parte el corazón… Viví tu proceso muchas veces… hoy se va un guerrero, un hombre trabajador, disciplinado, lleno de fe y de muchos sueños por realizar. Vuela alto mi Yeison, gracias por dejar a otro nivel nuestro género”.

Luis Alfonso también cercano a Yeison Jiménez, publicó un video entre lágrimas: “Así te voy a recordar siempre, parcero. Tu energía, tu música y tu legado van a vivir siempre con nosotros”.

Yeison Jiménez nació en Manzanares, Caldas, y desde niño mostró inclinaciones hacia la música popular. Su carrera, marcada por una disciplina constante, lo catapultó a los escenarios nacionales e internacionales. En 2025 escribió historia al llenar el Estadio El Campín en Bogotá. Sus éxitos, como “Maldita traga”, “Ni tengo ni necesito” y “El mejor caballo”, se escuchaban desde radios locales hasta grandes plataformas digitales.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

