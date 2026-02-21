Video: el día que Willie Colón se despidió tras tener un problema de salud en la Feria de Cali

La muerte del ícono de la salsa Willie Colón este sábado, a los 75 años, ha recordado el último concierto del cantante neoyorquino en la feria de Cali, el 27 de diciembre del 2023, cuando sufrió un percance en su salud y tuvo que bajarse de la tarima en medio de la presentación. Incluso, se despidió ante los asistentes y explicó lo que sucedió días después a través de redes sociales.

Willie Colón fue hospitalizado en los últimos días en Nueva York (Estados Unidos), al parecer por un problema respiratorio. Aunque no se tenía mucha información sobre cómo evolucionaba su salud, la familia del recordado salsero confirmó su fallecimiento en redes sociales: "Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre".

El cantautor y trompetista neoyorquino es recordado entre los expertos del género por ser el "arquitecto de la salsa", pues, junto con Héctor Lavoe, mezcló el folclor de Puerto Rico con rock y pop, representando así a la comunidad latina en Estados Unidos. Algunos de sus temas más recordados son 'Oh, qué será?', 'Fantasmas', 'El gran varón', 'Idilio', 'Juanito Alimaña', entre otros.



El último concierto de Willie Colón en Cali

En medio de su presentación en la Feria de Cali de 2023, donde por supuesto fue uno de los artistas principales, tuvo un percance de salud y tuvo que bajarse de la tarima. Cuando regresó, le dedicó unas palabras al público, que hoy para muchos son una despedida y agradecimiento para sus seguidores.



"Este puedo ser mi último concierto, no porque me vaya a morir, algunos de ustedes se pueden morir antes, o no sé, pero, por muchas razones. Y yo quiero tomar esta oportunidad para darles las gracias a todos ustedes, algunos de ustedes me acompañaron, desde los lugares de mala muerte en el barrio a los clubes en Broadway y las fiestas en sus pueblos (...) Ustedes me hicieron una estrella a mí y por eso estoy agradecido, orgulloso y me siento muy dichoso", afirmó ante el público.



En su momento hubo algunas quejas por ausentarse, razón por la cual él explicó lo que sucedió en otro video en sus redes sociales. "Para los que están preguntando qué fue lo que pasó, estoy bien, hacía mucho calor, este viaje a Cali fue muy complicado por las conexiones y cosas que tuvimos que hacer para llegar. Incluso, cuando llegamos a Cali tuvimos problemas con migración. No pude descansar lo suficiente, empecé bien, y de repente me quedé sin gasolina, tuve que bajarme... el calor tampoco ayudó, gracias a Dios pude recuperar lo suficiente para cerrar mi tanda", dijo en el clip en su momento.

Añadió que estaba consultando a sus médicos, y también respondió a las críticas: "Para el que dijo que estoy demasiado viejo, si mis médicos determinan que ese es mi caso, entonces el 27 de diciembre del 2023 habrá sido el último concierto de Willie Colón".