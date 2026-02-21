¿Quién fue Willie Colón? Un recorrido a la trayectoria del salsero que murió a sus 75 años

Willie Colón, ícono grande del mundo latino y salsero, falleció el 21 de febrero de 2026 en un centro hospitalario de Nueva York, Estados Unidos, a sus 75 años. La fecha marca el fin de una prolífica vida marcada por el éxito en la industria musical de este productor y trombonista. Los seguidores ahora recuerdan la trayectoria y legado del artista, que indudablemente queda marcado en los libros de historia del género de la salsa.

La ciudad de la gran manzana, Nueva York, vio vivir y morir a William Anthony Colón Román, que nació en el barrio del Bronx el día 28 de abril de 1950, aunque por sus venas corría la sangre puertorriqueña. Esa misma ascendencia tuvo repercusión en su crianza, los ritmos latinos estuvieron a su alrededor. A corta edad mostró predilección por tocar instrumentos de aire y poco a poco se fue quedando con el instrumento que lo haría brillar en la industria: el trombón.



Su paso por Fania Récords

Colón hizo parte desde adolescente del sello discográfico Fania Récords para dar a luz la nueva apuesta de música latina por las calles convulsas de Nueva York: la salsa. Fue apodado “El Malo” por iniciativa propia del músico, cuando recibió críticas por su estilo rebelde y callejero. Con oídos sordos a los detractores de los aires, su talento lo llevó a ser una de las piezas claves de esta icónica alianza que catapultó al género por el mundo entero en las décadas de los 60 y 70.

Una trayectoria marcada por éxitos y grandes colaboraciones

Su mismo contexto social lo llevó a ser artista y activista a la vez. El arte fue el medio para difundir críticas sociales en las que habla de problemáticas y necesidades de su comunidad. El compositor y productor realizó más de 40 álbumes y tuvo más de 300 grabaciones, entre propias y colaborativas. Trabajó de la mano con emblemáticos artistas como Héctor Lavoe, Celia Cruz y Rubén Blades, con quien entabló una amistad por un tiempo, hasta que tomaron distancia. Su nombre o voz no aparecía en los trabajos discográficos varias veces, porque era el cerebro detrás de la producción y sonidos, lo que se veía reconocido en los créditos de estas obras.



Fania impulsó una colaboración aún memorable: Colón con Lavoe. El dúo revolucionó el género con los aires de la salsa brava. Entre 1967 y 1974, crearon canciones como 'Todo Tiene Su Final' o 'La Murga' y álbumes exitosos como 'Lo Mato', en el que se usó una estética gángster para la portada.



Willie Colón y Ruben Bládes unieron fuerzas para hacer grandes éxitos que siguen sonando a pesar de los años. La amistad musical entre los dos íconos de la salsa terminó en 2003 y dejó pendiente un reencuentro que nunca ocurrió. Todo inició en 2003, cuando Colón señaló a Blades deno haberle pagado una suma de dinero que habían acordado para un evento celebrado en San Juan, Puerto Rico, para celebrar los 25 años del reconocido álbum ‘Siembra’. El desacuerdo escaló hasta las instancias legales en 2007. Finalmente, un tribunal federal falló a favor de Blades y encontró que la promotora del concierto recibió el dinero de ambos artistas y lo usó para pagar deudas propias.

¿Willie Colón ganó un Grammy?

A pesar del renombre del músico, Colón nunca ganó un Grammy, pero si fue nominado 10 veces en total. Aunque si fue galardonado con el Premio a la Excelencia Musical por la Academia Latina de la Grabación. La misma institución reconoció la influencia que el músico tuvo y seguirá ejerciendo sobre el género al lamentar su fallecimiento: "Su legado transformó la salsa al convertirla en un fenómeno global, estableciendo un sonido y una estética que definieron una época y continúan inspirando a generaciones de artistas".

