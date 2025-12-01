"Desmiento categóricamente que he renunciado al Centro Democrático": Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño, papá del exsenador fallecido Miguel Uribe Turbay, aseguró que no ha renunciado a su precandidatura presidencial, tan solo minutos después de que el Centro Democrático indicara en un comunicado que había decidido salir de la contienda, para supuestamente "apoyar al Dr. de la Espriella".

"El Dr. Abelardo de la Espriella acaba de informar al expresidente Álvaro Uribe que ayer el Dr. Miguel Uribe Londoño lo llamó a expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyar al Dr. De la Espriella", indicó el comunicado del partido, el cual añadió que "en la noche del sábado el expresidente Álvaro Uribe recibió un mensaje del Dr. Uribe Londoño que en síntesis le decía que estaba por tomar una decisión muy seria con su familia, que se excusaba de participar en el foro del domingo y que le pedía una reunión de 10 minutos el lunes".

El Centro Democrático añadió que el expresidente Uribe no pudo atender a la reunión solicitada y le dijo que "cualquier tema lo atendería por mensajes". Este lunes, según el partido, Gabriel Vallejo, director de esa agrupación política, habló con Uribe Londoño, "quien le anticipó que le enviaría unas preguntas al WhatsApp". Teniendo lo anterior en cuenta, el comunicado finaliza diciendo: "El Centro Democrático agradece la franqueza del Dr. De la Espriella y continuará el proceso con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín".

Noticia en desarrollo...