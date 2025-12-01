Más de 4.000 unidades de licor adulterado fueron incautadas en Los Mártires, en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá reveló lo detalles sobre un golpe a la comercialización de licor adulterado en la que más de 4.000 unidades fueron incautadas por las autoridades. El operativo se realizó en la localidad de Los Mártires, al occidente del centro de la capital colombiana.

" En el marco estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con la Gobernación de Cundinamarca, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales e INVIMA, presentan resultados contundentes contra el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico y usurpación de derechos de propiedad industrial", se lee en un comunicado de la Policía.



¿Cómo fue la incautación de más de 4.000 unidades de licor adulterado?

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, la incautación del licor adulterado se logró en cinco diligencias de allanamiento y registro adelantadas en horas de la madrugada en una bodega en el barrio Voto Nacional de la localidad de Los Mártires. "La investigación pudo establecer que en estos estos locales, exhibían las botellas de licor original junto a las de licor adulterado que era reenvasado y sellado al vacío al parecer en estos mismos lugares, para posteriormente distribuirlo en tiendas de barrio".



Los investigadores de la Policía, en articulación con otras entidades, lograron incautar 4.077 botellas y cajas de licor adulterado y de contrabando: whiskey, aguardiente, ron, vodka, tequila, champagne, entre otros productos adulterados. "Con estos contundentes resultados operativos, la Policía Nacional afectó las finanzas de estas redes criminales en más de 400 millones de pesos, debilitando su accionar delictivo y evitando afectaciones a la salud pública pues el consumo de este licor genera graves complicaciones médicas, incluso la muerte", enfatizaron en el comunicado.

Por último, las autoridades aseguraron que en lo que va de 2025 se ha logrado la captura de 25 personas por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. "Se ha logrado la incautación de más de 6 mil botellas de licor adulterado. La Policía Metropolitana de Bogotá invita a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier hecho que afecte la salud, integridad y vida a través de la línea de emergencia 123", concluyeron.

¿Cuáles son los efectos de consumir licor adulterado?

El consumo de licor adulterado representa una grave amenaza para la salud de quienes lo ingieren, incluso en pequeñas cantidades. Estas bebidas, producidas de forma clandestina, suelen contener sustancias tóxicas como el metanol, un alcohol industrial utilizado en productos como anticongelantes y disolventes. A diferencia del etanol, que es el componente permitido en bebidas alcohólicas, el metanol puede provocar efectos devastadores en el cuerpo humano.

Las consecuencias más comunes incluyen alteraciones visuales como visión borrosa, destellos alrededor de los objetos y, en casos graves, ceguera irreversible. También se presentan síntomas como dolor de cabeza intenso, vómitos, dolor abdominal, dificultad para respirar, convulsiones y pérdida de coordinación motora. Estos efectos pueden aparecer pocas horas después del consumo o incluso hasta 30 horas más tarde, lo que complica el diagnóstico temprano.

Además de los síntomas inmediatos, el licor adulterado puede causar daños neurológicos severos, afectaciones en el hígado y los riñones, y en algunos casos, llevar al coma o la muerte . El riesgo aumenta cuando las bebidas se adquieren en lugares no autorizados, sin control sanitario, y con empaques falsificados que imitan marcas reconocidas.

Ante cualquier sospecha de intoxicación, es vital acudir de inmediato a un centro médico. Los remedios caseros no son efectivos y pueden agravar la situación. Las autoridades sanitarias recomiendan verificar siempre el origen del licor, revisar etiquetas, sellos de seguridad y evitar el consumo de bebidas artesanales o de dudosa procedencia.

