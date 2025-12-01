Propuesta que habría hecho Estados Unidos a Nicolás Maduro, según senador republicano: "Ir a Rusia"

Estados Unidos, que ha desplegado un importante contingente militar frente a las costas de Venezuela, ofreció al presidente venezolano, Nicolás Maduro, la opción de "irse a Rusia" o a otro país. Así lo aseguró un senador estadounidense, en medio de un amplio despliegue militar estadounidense frente a las costas venezolanas y de advertencias del presidente Donald Trump sobre el espacio aéreo del país latinoamericano.

El pronunciamiento se hizo domingo 30 de noviembre, cuando el senador republicano Markwayne Mullin, integrante del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, afirmó en una entrevista con CNN que el Gobierno estadounidense planteó a Maduro una salida. “Por cierto, le dimos a Maduro la oportunidad de irse”, dijo, al detallar que las opciones incluyeron que “se podía ir a Rusia o a otro país”. La afirmación surgió luego de que Trump reconociera públicamente que habló por teléfono con Maduro días antes, aunque sin aclarar el contenido del intercambio.

El jefe de Estado había indicado, consultado por periodistas, que la llamada la hizo durante un viaje en el Air Force One. “No quiero comentar sobre eso, la respuesta es sí", dijo y añadió que “no diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”. El diario The New York Times había informado previamente sobre la conversación, comentando sobre una posible reunión en Estados Unidos.



En esa misma entrevista con CNN, Mullin fue interrogado sobre la posibilidad de que Trump ordenara un ataque militar contra Venezuela, a lo que repondió: “No, ha dejado muy claro que no vamos a enviar tropas a Venezuela. Lo que intentamos es proteger nuestras propias costas”. De igual forma, expresó: "El propio pueblo venezolano se ha pronunciado y ha expresado su deseo de un nuevo líder". Para el senador, el escenario actual está vinculado a la política antidrogas de Washington y al aumento de la presencia militar en la región, movilización que ha sido visible desde septiembre.



Estados Unidos ha ejecutado bombardeos contra embarcaciones que considera vinculadas al narcotráfico en el mar Caribe y en el océano Pacífico oriental desde principios de septiembre. Las operaciones han dejado “al menos a 83 muertos”, según los reportes citados por Washington. Desde la Casa Blanca se sostiene que Maduro lidera un “supuesto cártel de la droga”, razón por la cual el despliegue incluye incluso al portaaviones más grande del mundo.

Se debe destacar que Trump ha insistido en que los esfuerzos “para detener el narcotráfico venezolano ‘por tierra’ comenzarían ‘muy pronto’”. Ese mensaje se produjo en paralelo a la advertencia hecha el sábado, cuando declaró que el espacio aéreo venezolano debería considerarse “cerrado en su totalidad”. Semanas antes, Washington ya había emitido una alerta aérea para que las aerolíneas tomaran precauciones debido al incremento de actividad militar cerca del país.

Hay que tener en cuenta que la agencia de viajes rusa Pegas Touristik, que volaba con frecuencia a la la isla de Nueva Esparta (norte), también acató la alerta estadounidense y suspendió sus vuelos a partir del 30 de noviembre. Desde 2021 Venezuela y Rusia han firmado varios convenios turísticos, gracias a los cuales Nueva Esparta ha recibido a miles de turistas rusos que contribuyen con la economía de la isla, principalmente dependiente del turismo. Venezuela mantiene por ahora sus dos rutas hacia Rusia, aliado del chavismo, con la aerolínea estatal Conviasa.

La respuesta del gobierno venezolano fue inmediata. Caracas aseguró que el comentario sobre el cierre del espacio aéreo constituía una “amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo”. Como consecuencia, Venezuela revocó permisos operativos de seis aerolíneas que suspendieron vuelos, además de denunciar ante organismos internacionales lo que describió como un proceso de “amedrentamiento”.

EE. UU. por el momento mantiene un amplio despliegue militar en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, con el argumento de combatir el narcotráfico y al llamado Cartel de los Soles, con el que vincula a Nicolás Maduro y a otros funcionarios de su Gobierno por presuntamente evadir sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y enfrentar cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.



La carta de ayuda que envió Nicolás Maduro por "agresión" de EE. UU.

Según una carta de Maduro divulgada este 30 de noviembre, Venezuela pidió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ayuda para detener la "agresión" de Estados Unidos. "Espero contar con sus mejores esfuerzos para contribuir a detener esta agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional", señala la misiva leída por la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante un comité ministerial de la OPEP realizado virtualmente.

En la carta, Maduro advierte que Estados Unidos pretende derrocarlo y apoderarse de las reservas petroleras más grandes del mundo. Una acción militar desde el norte "pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial", sostiene.

*Con información de AFP.

