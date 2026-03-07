Pico y placa en Bucaramanga del 9 al 13 de marzo: tenga en cuenta las restricciones

En Bucaramanga la medida de pico y placa se aplica con el objetivo de mitigar el impacto del crecimiento del parque automotor y mejorar la calidad del aire. Recuerde que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) mantiene vigente el esquema de rotación trimestral para los primeros meses del año.

Si usted es conductor en la capital santandereana o en su área metropolitana (Floridablanca, Girón y Piedecuesta), es imperativo que conozca cómo operará la restricción durante la segunda semana de marzo, especialmente porque se acerca el final de la rotación actual.



Calendario Pico y Placa para vehículos particulares y motos

Tenga en cuenta que en la capital de Santander la medida rige para los vehículos de uso particular y motocicletas de lunes a viernes en jornada continua de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., y los sábados en un horario reducido. La restricción aplica para vehículos con placas terminadas en los siguientes números:



Lunes 9 de marzo: 1 y 2

Martes 10 de marzo: 3 y 4

Miércoles 11 de marzo: 5 y 6

Jueves 12 de marzo: 7 y 8

Viernes 13 de marzo: 9 y 0

Sábado 14 de marzo: 9 y 0

El día sábado la restricción será desde las 9:00 a. m. y hasta la 1:00 p. m. para los carros particulares y motos con placas terminadas en 9 y 0. Los domingos no aplica la medida para ninguno.



Pico y Placa para taxis en Bucaramanga

El gremio de transporte público individual también está sujeto a restricciones, aunque bajo una lógica distinta para garantizar la disponibilidad del servicio. El horario para taxis en Bucaramanga opera generalmente de 7:00 a. m. a 9:00 p. m.

Para la semana del 9 al 13 de marzo, la rotación de taxis (basada en el último dígito) sigue un esquema secuencial. Es vital verificar diariamente el dígito en los canales oficiales de la DTB, ya que esta rotación en ocasiones es independiente a la de los vehículos particulares.



Lunes 9 de marzo: 1 y 2

Martes 10 de marzo: 3 y 4

Miércoles 11 de marzo: 5 y 6

Jueves 12 de marzo: 7 y 8

Viernes 13 de marzo: 9 y 0

Los fines de semana no aplica la medida de pico y placa para los taxis.



Excepciones: ¿quiénes pueden circular sin restricciones?

El decreto vigente contempla varios grupos que están exentos de la medida, promoviendo principalmente la transición energética y los servicios esenciales:



Vehículos eléctricos e híbridos: No tienen restricción, incentivando el uso de energías limpias.

No tienen restricción, incentivando el uso de energías limpias. Gas natural vehicular: Vehículos con certificado vigente de conversión (modelos 2015 en adelante).

Vehículos con certificado vigente de conversión (modelos 2015 en adelante). Servicios de emergencia: Ambulancias, bomberos y vehículos de atención médica.

Ambulancias, bomberos y vehículos de atención médica. Cuerpos diplomáticos: Vehículos con placas consulares o diplomáticas.

Vehículos con placas consulares o diplomáticas. Esquemas de seguridad: Vehículos blindados (nivel 3 o superior) y esquemas de protección oficial.

Vehículos blindados (nivel 3 o superior) y esquemas de protección oficial. Transporte escolar: Únicamente en ejercicio de su labor y con la señalización reglamentaria.

¿De cuánto es la multa por incumplir el pico y placa en Bucaramanga?

Bucaramanga cuenta con un robusto sistema de fotomultas y presencia constante de agentes de tránsito en corredores estratégicos como la Autopista a Floridablanca, la Carrera 27 y el sector de Cabecera.



La infracción por transitar en días y horas de restricción (C14) conlleva una multa de 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV). Además, las autoridades están facultadas para la inmovilización del vehículo, lo que acarrea gastos adicionales de grúa y parqueadero.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.