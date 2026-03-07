Así funcionará el pico y placa en Medellín en la semana del 9 al 13 de marzo: multas por incumplir

La Secretaría de Movilidad de Medellín informó que, desde el lunes 2 de febrero, comenzó a aplicarse una nueva rotación del pico y placa para carros particulares y motocicletas en la ciudad y el área metropolitana. Esta medida estará vigente durante el primer semestre del año y se extenderá hasta el 31 de julio de 2026.

El horario de la medida seguirá siendo el mismo que se ha aplicado en periodos anteriores. La restricción estará vigente desde las 5:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Cabe resaltar que el periodo pedagógico finalizó el 6 de febrero, por lo que actualmente el incumplimiento conlleva multas e inmovilización.

Pico y placa en Medellín en la semana del 9 al 13 de marzo

La medida se aplica según el último número de la placa para carros (incluyendo motocarros y cuatrimotos) y el primer número para motocicletas de dos y cuatro tiempos.



Lunes 9 de marzo: placas iniciadas o terminadas en 1 y 7 .

placas iniciadas o terminadas en . Martes 10 de marzo: placas iniciadas o terminadas en 0 y 3 .

placas iniciadas o terminadas en . Miércoles 11 de marzo: placas iniciadas o terminadas en 4 y 6 .

placas iniciadas o terminadas en . Jueves 12 de marzo: placas iniciadas o terminadas en 5 y 9 .

placas iniciadas o terminadas en . Viernes 13 de marzo: placas iniciadas o terminadas en 2 y 8.

Transitar en horarios restringidos implica un comparendo de 52,29 UVB, lo que para el año 2026 representa una multa de $633.111 pesos, además de la retención del vehículo.



Vías exentas del pico y placa en Medellín

La Secretaría de Movilidad también recordó que algunas vías principales de la ciudad continuarán exentas de la restricción, tal como ocurrió durante la rotación del segundo semestre de 2025.



Avenida Regional y Autopista Sur (tramos específicos de Medellín).

Vía Las Palmas y su conexión con la calle 33.

Calle 10 (entre el río y la Terminal del Sur).

Vías de acceso a la Terminal del Norte y el corredor hacia el Occidente.

Todos los corregimientos.

Tenga en cuenta que la exención en la Autopista Sur y la Regional no aplica en las jurisdicciones de Bello e Itagüí. "La avenida Regional y la Autopista Sur, en sus tramos en jurisdicción de Itagüí y Bello, no están exentas por decisiones autónomas de sus administraciones municipales", informa la Secretaría de Movilidad de Medellín.

Por otra parte, algunos vehículos continuarán exentos de la medida. Entre ellos se encuentran los vehículos eléctricos de cero emisiones, los automotores que funcionan con gas y los vehículos híbridos que estén debidamente registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).



