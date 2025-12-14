Tiroteo en Australia: así fue la masacre durante 6 minutos que dejó 11 muertos durante fiesta judía

El tiroteo ocurrido un domingo en Bondi Beach, Sídney, ha sido catalogado como un acto "terrorista" y "antisemita" por las autoridades australianas, dejando un saldo de al menos once personas muertas inicialmente, aunque las cifras posteriores mencionan doce fallecidos. Este trágico suceso tuvo lugar en una de las playas más populares de Australia mientras se celebraba una fiesta judía. Además de las muertes, la policía de Nueva Gales del Sur informó que veintinueve personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a diferentes hospitales.



El ataque ocurrió durante una festividad denominada 'Chanukah by the Sea', organizada con motivo de la Janucá (Hanukkah), un evento que congregó a cerca de mil personas, según datos de la Policía. Los servicios de emergencia recibieron las primeras notificaciones de la masacre alrededor de las 6:47 de la tarde,



Detalles del tiroteo en Australia y los perpetradores

La Policía confirmó que el incidente fue un "ataque terrorista" dirigido específicamente contra la comunidad judía. En cuanto a los responsables, se confirmó que uno de los sospechosos del ataque murió, mientras que un segundo individuo se encontraba en estado crítico. Las investigaciones iniciales revelaron un hallazgo preocupante: las autoridades encontraron "artefactos explosivos improvisados" en un vehículo cerca de la playa, el cual estaba vinculado al "delincuente fallecido".

La escena en Bondi Beach reflejó el pánico y la huida masiva. Un periodista de la agencia de noticias AFP en el lugar reportó que la colina cubierta de césped que da acceso a la playa se encontraba llena de objetos abandonados por las personas que intentaban escapar, incluyendo un coche de bebé.

El personal sanitario atendió a varias personas que yacían en el césped y junto a un árbol en la zona se encontró un arma que parecía ser una escopeta. Un residente de la zona, Harry Wilson, relató al Sydney Morning Herald que presenció "al menos diez personas en el suelo y sangre por todas partes". Un estudiante chileno presente, Camilo Díaz, describió la intensidad del tiroteo, señalando que "se sintió como diez minutos de solo 'bang, bang, bang'," y que el arma parecía potente.



Reacciones oficiales y críticas de la comunidad

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, condenó el suceso describiéndolo como "un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación". Albanese destacó que el ataque fue dirigido específicamente "contra los judíos australianos en el primer día de Janucá". Además, calificó como "héroes" a los ciudadanos que, durante el caos, se enfrentaron a uno de los tiradores y lograron desarmarlo. Desde Israel, el presidente Isaac Herzog también reaccionó al ataque, calificándolo de "ataque cruel contra los judíos".

Sin embargo, desde la comunidad local, el jefe de la Asociación Judía de Australia, Robert Gregory, declaró que el tiroteo, si bien una tragedia, era "completamente previsible". Denunció que el Gobierno "no tomó las medidas adecuadas para proteger a la comunidad judía".



Tiroteo en Australia: el último de una serie de ataques contra judíos en la última década

El tiroteo en Sídney se suma a una serie de ataques terroristas dirigidos contra la comunidad judía en el mundo a lo largo de la última década. Más concretamente en Australia, el ataque se enmarca en un contexto de tensión creciente, ya que el país ha registrado varios ataques antisemitas tras el ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023 y la consecuente guerra en Gaza.

Las fuentes detallan dos incidentes previos de alto perfil: un incendio provocado en octubre de 2024 que destruyó un café kosher en el barrio de Bondi. Posteriormente, en diciembre del mismo año, otro incendio intencional afectó la sinagoga Adass Israel en Melbourne. El primer ministro australiano, citando conclusiones de los servicios de inteligencia, aseguró que ambos ataques fueron dirigidos desde Irán, aunque ninguno causó víctimas.

El ataque en Bondi Beach, con doce fallecidos y 29 heridos, es el más grave en esta serie. Si bien el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 (1.200 muertos) es mencionado en las fuentes, se aclara que este se enmarca más en el largo conflicto israelo-palestino que como un acto puramente antisemita. Para contextualizar la gravedad, la fuente hace referencia a la agresión más grave cometida contra la comunidad judía, ocurrida en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, donde un coche bomba explotó y causó 85 muertos y más de doscientos heridos.

