Capítulo Los Informantes: El ajedrecista, el último vuelo y la Tapia de la selección

Como cada domingo, el programa Los Informantes presenta a los televidentes tres grandes historias. En esta ocasión la historia de un soldado que fue secuestrado por las Farc y que sobrevivió gracias al ajedrez, luego el caso del parapentista de 58 años que se perdió en medio de un sobrevuelo en el mes de mayo y no regresó a casa. Finalmente, conozca la historia de vida de Katherine Tapia, la arquera de la Selección Colombia Femenina.



El ajedrecista

La Jurisdicción Especial para la Paz emitirá la primera sentencia por el caso 01, dedicado al capítulo doloroso de los secuestros cometidos por la antigua guerrilla de las Farc. En este contexto, la audiencia se encontrará con el testimonio del sargento mayor retirado del Ejército, Heriberto Aranguren, quien sobrevivió a cuatro años de cautiverio gracias a una inesperada aliada: la disciplina del ajedrez.

En medio de la selva, con solo un tablero en su celda, la estrategia mental se convirtió en su tabla de salvación y en una jugada maestra que le permitió mantener la cordura. Con madera de chonta fabricó en el cautiverio más de 100 tableros de ajedrez, uno gigante para que los guerrilleros aprendieran a jugar. Cuando estuvieron a punto de asesinarlo, la misma madera con la que hacía los tableros lo salvó de un final desastroso.

El último vuelo

La desaparición de Luis Adriano Sanabria, un parapentista experimentado en Villavicencio, conmocionó al mundo de los deportes extremos. Lo que empezó como un vuelo rutinario terminó en tragedia cuando las corrientes de viento lo arrastraron y se perdió todo rastro de él. Tras dos meses de búsqueda incesante, familiares, amigos y rescatistas reconstruyen su último recorrido en el aire y narran el doloroso desenlace de una travesía que parecía imposible de resolver.



Más de 400 personas se adentraron en una selva virgen para buscarlo, pero nunca dieron con ninguna pista que los llevara a él. Después de accidentes, mordedoras de serpiente y un choque con grupos al margen de la ley, las autoridades decidieron suspender las labores de búsqueda. “Él decía: si yo me muero, me muero feliz haciendo este deporte”, recuerda su esposa, Angie Montoya. Hoy en día ese es el consuelo que le queda a la familia del parapentista, confiar en que, efectivamente, así fue.

La Tapia de la selección

La vida de Katherine Tapia, la arquera de la Selección Colombia de Fútbol, quien de niña soñaba con usar guayos y pegarle al balón, en contra del deseo de su familia. Antes de llegar a la élite del deporte, su camino incluyó un paso inesperado por el Esmad, donde la disciplina y la fuerza marcaron su carácter. Hoy, con seguridad bajo los tres palos, combina ese temple con la pasión por el fútbol, demostrando que su apellido no es casualidad sino un símbolo de constancia y orgullo nacional.

Desde Córdoba, la futbolista colombiana narra cómo fueron sus primeros acercamientos al fútbol y los trabajos que tuvo que desempeñar para perseguir ese sueño. También revela detalles de la lucha que tuvo contra la depresión, en la que incluso se planteó acabar con su vida. Después de lo más difícil llegó a la Selección Colombia Femenina y logró ser subcampeona de la Copa América 2025.