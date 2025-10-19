Se fugó sicario condenado por crimen de patrullera Paula Cristina Ortega, asesinada junto a semáforo

Se fugó uno de los sicarios condenados por el crimen de la patrullera Paula Cristina Ortega, asesinada a tiros el 2 de agosto de 2023 cuando esperaba a que cambiara la luz de un semáforo en Neiva, Huila.

Se trata de Nelson Ocampo Morales, quien, junto a Yeison Fernando Ramírez Fajardo, hizo un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y aceptó su responsabilidad en el crimen de la uniformada, por lo fue condenado a 33 años de prisión.



¿Cómo asesinaron a la patrullera Ortega?

La joven de 28 años estaba en su motocicleta, en una concurrida calle del barrio Calixto Leyva, en Neiva.

Mientras esperaba el cambio de luz en un semáforo, sus asesinos la sorprendieron y le dispararon en repetidas ocasiones. Las imágenes de cámaras de seguridad mostraron el momento en que detrás de ella llega una moto con dos sujetos, uno de los cuales se baja del vehículo y, por la espalda, le dispara. Segundos después, la víctima cae al suelo, el criminal se agacha para arrebatarle el arma y luego emprende la huida a bordo de la motocicleta junto con su cómplice.



Pasaron dos horas para que fueran detenidos y puestos a disposición de la justicia.

“Tenían en su poder el arma de dotación que le hurtaron a la patrullera”, dijo en su momento el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez. También llevaban dos granadas de fragmentación.



El crimen de la uniformada, que dejó huérfana a una niña, estaba relacionado con un plan pistola contra miembros de la fuerza pública, según información de las autoridades.



¿Cómo se fugó el asesino de la patrullera Ortega?

Ocampo estaba recluido en la cárcel de Cómbita, en Boyacá. Noticias Caracol conoció que el convicto permanecía en el tercer piso del patio 1 y emprendió la fuga con un compañero de celda en la madrugada de este domingo 19 de octubre.

Los presos tuvieron tiempo para romper uno de los barrotes, salir por la ventana, armar una cuerda con cobijas y aprovechar de la densa neblina de la madrugada para después llegar hasta la malla de seguridad para fugarse. Allí fue donde se activó la alarma.

Ocampo alcanzó a saltar la valla de seguridad, mientras que su compañero de huida habría quedado atrapado en la cerca. Fue recapturado y se mantiene plan candado para ubicar al prófugo.

"Una vez nos informan la fuga de este sujeto, se dispone de un dispositivo de búsqueda y se asigna un grupo especializado de investigadores para dar con la captura de este delincuente", dijo el coronel Javier Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.

Según fuentes del Inpec, la búsqueda del prófugo tardó en iniciar algunos minutos mientras los guardias salían del centro de reclusión. Añadieron que el recluso habría escapado por la reja contigua a la garita, el mismo lugar en donde hace dos años hubo otra fuga.

