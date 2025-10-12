En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
TREN DE ARAGUA
DIANE KEATON
PUENTES EN BOGOTÁ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / CAPÍTULOS  / Capítulo de Los Informantes: La guerra que cambió de color, A ritmo de patentes y La casta del llano

Capítulo de Los Informantes: La guerra que cambió de color, A ritmo de patentes y La casta del llano

Los Informantes presentan tres grandes historias: el nuevo capítulo en la guerra de las esmeraldas, la científica colombiana que fue reguetonera y la historia detrás de Cimarrón.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 12 de oct, 2025
Comparta en:
Los Informantes

Publicidad

Publicidad

Publicidad