TRUMP-PETRO
SOBREVIVIENTE DE ATAQUE DE EE. UU.
ROBO EN EL LOUVRE
MURIÓ SAM RIVERS
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

BOGOTÁ
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Bogotá mantiene pico y placa del 20 al 24 de octubre: así será la rotación por fecha

Bogotá mantiene pico y placa del 20 al 24 de octubre: así será la rotación por fecha

La Secretaría de Movilidad definió la rotación vehicular para la próxima semana, manteniendo la restricción de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., bajo el esquema de placas pares e impares para la gestión del tráfico.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de oct, 2025
Pico y placa en Bogotá para abril de 2025
Pico y placa en Bogotá para octubre del 2025.
Colprensa

