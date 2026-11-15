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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / La advertencia que envió el presidente De la Espriella a ‘Chiquito Malo’ e ‘Iván Mordisco’

La advertencia que envió el presidente De la Espriella a ‘Chiquito Malo’ e ‘Iván Mordisco’

Aunque el mandatario sostuvo que la ofensiva de su Gobierno “no se limita a los grandes cabecillas”, esto dijo sobre los líderes del Clan del Golfo y el EMC de las disidencias de las Farc.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 15 de nov, 2026
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La advertencia que envió el presidente De la Espriella a ‘Chiquito Malo’ e ‘Iván Mordisco’
Fotos de archivo

El presidente Abelardo de la Espriella hizo una alocución para dar un balance sobre los primeros 100 días de su Gobierno. Uno de los apartes de su intervención lo denominó ‘El milagro de recuperar la autoridad’, donde habló de los resultados de la ofensiva contra grupos ilegales, como el Clan del Golfo y las disidencias, por lo que aprovechó para enviarles un mensaje a alias Chiquito Malo y alias Iván Mordisco.

Según el mandatario, “a los narcoterroristas les estamos demostrando que se les acabaron los santuarios, no importa cuánto tiempo lleven delinquiendo, no importa en qué montaña o debajo de qué piedra se escondan, no importa qué organización criminal los proteja, los vamos a perseguir con toda la fuerza legítima del Estado como corresponde”. Añadió que “estamos acabando sus finanzas y su capacidad para hacerle daño a Colombia. Y a quienes pretenden escapar de la justicia cruzando las fronteras, les hemos demostrado que tampoco encontrarán refugio” y por eso, a la fecha, ha firmado 167 extradiciones.

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“También entramos a las cárceles” porque “no se pueden convertir en una oficina donde un delincuente pueda seguir extorsionando, amenazando o asesinando”, dijo.

Lo que dijo sobre ‘Chiquito Malo’ e ‘Iván Mordisco’

De la Espriella recalcó que “mi orden ha sido clara y contundente: recuperar el control del territorio, enfrentar como nunca antes a las organizaciones criminales y narcoterroristas y devolverles la tranquilidad a todos los colombianos” porque “durante años los ciudadanos sentían que los criminales tenían más poder que las propias autoridades”.

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“Puse fin a los procesos de diálogo de la llamada paz total y dejé claro que cualquier acercamiento futuro con organizaciones criminales deberá hacerse bajo el imperio de la Constitución y la ley”, señaló, y manifestó que “los resultados comienzan a verse”, pese a que sus contradictores “dicen que los ataques se han intensificado; por supuesto, porque el Gobierno anterior no se enfrentaba a la criminalidad”.

Luego destacó las capturas y abatimientos de cabecillas como “‘El Negro Perea’, jefe de una subestructura del Clan del Golfo y hombre de confianza de ‘Chiquito Malo’, el principal jefe de esa organización narcoterrorista, que dentro de poco lo voy a dar de baja con la ayuda de la Fuerza Pública”.

“También cayó alias Tigre o Pintado, cabecilla del frente Carolina Ramírez, y es un hombre que era de confianza del bandido de ‘Iván Mordisco’, que también voy por él y lo voy a dar de baja”, agregó.

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No obstante, el presidente dijo que “esta ofensiva no se limita a los grandes cabecillas. En estos primeros 100 días nuestra Fuerza Pública ha realizado 51.254 capturas por diferentes delitos, como extorsión y secuestro, entre otros”.

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Por último, le dio las “gracias, infinitas gracias”, porque “sé del sacrificio que hacen ustedes y sus familias”. (Lea también: "La canasta familiar no pagará IVA", aseguró presidente De la Espriella)

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