ENTRETENIMIENTO  / Dolche Páramo, el artista del género urbano de Cali que transforma su barrio en música

Dolche Páramo, el artista del género urbano de Cali que transforma su barrio en música

El artista emergente creció en un barrio del oriente de Cali haciendo música con ollas y objetos caseros, y hoy se abre camino en la escena urbana. Esta es su historia.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 30 de nov, 2025
Dolche Páramo, el artista del género urbano de Cali que transforma su barrio en música
Tiene un registro de voz no muy común en el género urbano
