Dolche Páramo, el artista del género urbano de Cali que transforma su barrio en música

Cali es una de las ciudades más llenas de música en Colombia. No en vano es reconocida mundialmente como la Capital Mundial de la Salsa. Allí, en medio de la sonoridad que caracteriza a la capital vallecaucana, nació y creció un artista emergente que, aunque no viene del mundo salsero, empieza a destacar por su talento en la música urbana.



Se trata de Dolche Páramo, un cantante que ha convertido su cotidianidad en un camino musical marcado por la disciplina, la fe y la identidad del barrio. Desde el oriente de la ciudad, donde creció como el menor de tres hermanos, ha forjado un estilo propio que hoy lo impulsa como una de las nuevas voces del género y la cultura urbana.

Su talento no solo radica en su voz, pues desde muy niño improvisaba ritmos heredados del hogar, donde la salsa, el bolero y el tango sonaban sin pausa. Con el apoyo incondicional de su familia, su creatividad se manifestaba incluso con objetos cotidianos. “Tocando ollas, tambores… siempre hubo ese gusto, esa inclinación por la música”, recordó el artista en entrevista con Noticias Caracol.

Hoy, a sus 30 años, Dolche recuerda que su proceso no nació en un estudio profesional, sino de la pasión y las ganas de salir adelante. Grababa su voz en casetes, creaba sonidos caseros y aprendía producción musical viendo tutoriales en YouTube. “Más o menos cuando estaba en octavo o noveno empecé a cacharrear programas de producción”, contó.



Su primer acercamiento de manera más profesional a la música llegó improvisando con un amigo, un momento que no sabía, pero marcaría su vida. Desde entonces empezó a desarrollar una firma propia, una voz con un registro poco común en la música urbana, que lo llevó a explorar la producción, la escritura y, finalmente, la interpretación. “A la gente le gusta mi registro de voz”, afirma.

Su sonido, inspirado en el barrio y en la ciudad donde creció, lo ha convertido en un artista emergente con identidad y autenticidad.

Dolche Páramo, comparte su música a través de su canal de YouTube y en Spotify, donde sus seguidores pueden cantar y disfrutar de sus canciones más recientes. El cantante caleño aspira llegar a muchas personas a través de sus producciones, talento, dedicación y el apoyo de su familia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL