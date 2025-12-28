En vivo
Muere la actriz y cantante Brigitte Bardot, icono del cine francés, a los 91 años

Muere la actriz y cantante Brigitte Bardot, icono del cine francés, a los 91 años

La agencia pública francesa AFP detalló que el deceso de la actriz sucedió en la residencia de Bardot en La Madrague, en Saint-Tropez. Esto se sabe de su muerte.

Por: EFE
Actualizado: 28 de dic, 2025
Editado por: Angélica Yelithssa Morales C.
FILES-FRANCE-CINEMA-OBIT-BARDOT
Murió Brigitte Bardot
ERIC FEFERBERG/AFP

