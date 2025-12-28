En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATENTADO CALI
METRO DE BOGOTÁ
ACCIDENTE MÚLTIPLE
RECARGO NOCTURNO
SALARIO MÍNIMO VITAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Videos | Fuerte temblor en Perú causó daños en infraestructuras y dejó algunos heridos

Videos | Fuerte temblor en Perú causó daños en infraestructuras y dejó algunos heridos

Un temblor de magnitud 6 sacudió varias zonas de Perú en la noche del pasado 27 de diciembre.

Por: Angélica Yelithssa Morales C.
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
befunky_2025-11-0_9-56-10.jpg
Estragos que dejó fuerte sismo en Perú
Tomadas de redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad