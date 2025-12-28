Videos | Fuerte temblor en Perú causó daños en infraestructuras y dejó algunos heridos

Un potente sismo de magnitud 6 sacudió la costa central y norte del Perú la noche del pasado sábado, 27 de diciembre. El movimiento telúrico se registró sobre las 21:51 horas (02:51 GMT del domingo), tuvo su epicentro en el Océano Pacífico, específicamente a 67 kilómetros al oeste de la ciudad de Chimbote, en la región de Áncash, y su paso dejó daños en diversas infraestructuras y personas con heridas leves.

Debido a su intensidad, la onda sísmica se percibió con fuerza en la capital, Lima, y se extendió a otras diez regiones, incluyendo Cajamarca, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, San Martín, Junín, Pasco, Huánuco y Ucayali.



Sismo en Perú dejó daños serios en infraestructuras

Medios locales compartieron informes de los Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER) en los que señalaban que algunas de las regiones que más se vieron afectadas por el fenómeno natural fueron La Libertad y Áncash. Allí algunas personas debieron ser trasladas a centros asistenciales tras resultar heridas.

Enel caso concreto deTrujillo, la capital de La Libertad, se reportaron derrumbes en los distritos de La Esperanza, Alto Trujillo y Virú. Mientras que en Áncash se registraron daños graves en la infraestructura de un hospital, grietas, caídas de baldosas y cortes de energía que perjudicaron el funcionamiento de equipos.



Algunas personas se salvaron de morir

Uno de los incidentes más impactantes ocurrió en La Esperanza, donde agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron rescatar a una persona que había quedado atrapada tras el colapso del techo de su vivienda. Un caso similar ocurrió en Nuevo Chao en donde una persona tuvo que ser trasladada a un hospital aledaño tras ser impactado por la pared de una casa.



Por otro lado, en la provincia de Virú, el sismo provocó el colapso de una vivienda y la caída de un tanque de agua, lo que derivó en la afectación del sistema de alumbrado público en la zona.



Momentos de pánico durante el temblor

En varios videos quedaron captados los momentos de pánico que vivieron varios peruanos tras sentir el fuerte temblor. Usuarios en redes sociales compartieron metrajes del hecho y en estos se observa como las personas en medio del asombro evacuaban los edificios.De hecho, también quedó registrado cuando una streamer que estaba transmitiendo en directo fue sorprendida por el sismo. En otras imágenes se aprecia los daños en un supermercado.



Chimbote | Imágenes del momento en que ciudadanos evacuaron galerías comerciales tras el temblor registrado esta noche. El sismo generó alarma entre comerciantes y transeúntes.#Chimbote #Sismo #Temblor #Áncash #ÚltimoMinuto #Perú pic.twitter.com/yhTjS163Bw — cronica urbana (@Cronica_Urbana) December 28, 2025

Sismo en Perú tuvo replicas

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que la actividad sísmica no cesó tras el primer movimiento. Una hora después del evento principal, se registró una réplica de magnitud 4.1 en la misma zona del epicentro. Posteriormente, a las 00:17 horas del domingo, un nuevo movimiento de magnitud 4.3 volvió a alarmar a la población de la costa norte.

Actualmente especialistas se encuentran evaluando el estado de las viviendas en provincias como Ascope, Pacasmayo, Chepén, Gran Chimú, Julcán y Santiago de Chuco para determinar si son habitables.



¿Por qué Perú es una zona de alto riesgo en materia de sismos?

Este evento recuerda la vulnerabilidad del territorio peruano, ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta es una región de alta intensidad sísmica donde ocurre más del 80 % de los terremotos del mundo debido al choque de la placa de Nazca con la placa del Pacífico.

