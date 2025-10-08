En vivo
LOS INFORMANTES
Crudo testimonio de Gustavo Sastoque, condenado por crimen de Hernando Pizarro: Estado pidió perdón

Crudo testimonio de Gustavo Sastoque, condenado por crimen de Hernando Pizarro: Estado pidió perdón

Tras décadas de lucha, el Estado colombiano reconoció su error y pidió perdón a Gustavo Sastoque, quien fue condenado por el asesinato de Hernando Pizarro en 1995. "Me quitaron los mejores años de mi vida”, dijo en entrevista con Los Informantes.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2025
