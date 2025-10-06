En vivo
Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Los vicios de Pablo Escobar contados por Virginia Vallejo: "Se volvió adicto"

Los vicios de Pablo Escobar contados por Virginia Vallejo: “Se volvió adicto”

En su exilio en Miami, Virginia Vallejo rompió el silencio sobre su relación con el capo Pablo Escobar y reveló secretos del romance que marcó su historia. Vea la entrevista completa de Los Informantes.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 6 de oct, 2025
