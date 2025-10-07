Así va investigación por caso de niña que cayó de piso 10 en Bogotá: vecino habló de su madre

Los vecinos y la comunidad de un conjunto residencial ubicado en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, quedaron conmocionados tras el reporte de un grave incidente que involucró a una menor de edad que residía con su familia en uno de los apartamentos. Las autoridades dieron a conocer que una niña de solo tres años y diez meses había caído del piso número 10 de uno de los edificios del lugar.

(Lo último: "Estaba dormida": lo que habría dicho madre de niña de 3 años que cayó de un piso 10 en Bogotá)

El informe, según precisó la Secretaría de Salud, desde la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, sucedió sobre las 7:00 a. m. de este lunes 6 de octubre. En ese momento, conforme con los registros de la entidad, se trasladó una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) para los primeros auxilios de la menor, la cual ingresó el caso como un servicio de urgencias al Hospital de Engativá, ubicado a 20 minutos del lugar de los hechos. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos que se llevaron a cabo para estabilizar a la víctima, la menor perdió la vida a los pocos minutos.



Al respecto de sus condiciones en el momento de la atención se específico que su "estado de salud" era "grave", "al parecer posterior a caída desde gran altura El equipo médico asistencial activó los protocolos de atención, realizando maniobras de reanimación, sin resultado favorable(...) Al declararse el fallecimiento, se entrega informe a los familiares y se realiza acompañamiento en duelo por parte del equipo de salud. La Subred Norte se solidariza con la familia y está en disposición de entregar la información que requieran las autoridades competentes", se lee en un fragmento del comunicado divulgado por la entidad.



Avanzan investigaciones por la caída de la menor de tres años de un edificio en Bogotá: vecinos hablaron

Según las versiones recolectadas por los investigadores y conocidas por Noticias Caracol, la niña estaba sola del apartamento al momento de la caída. Fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá le confirmaron a este canal que la indagación quedó a manos del Cuerpo Técnico de la Investigación de la Fiscalía General de la Nación (CTI), quien ya inició la respectiva recolección de elementos de material probatorio y de testimonios de allegados y familiares de la menor.

En conjunto, se precisó que el equipo de salud está "en disposición de entregar la información que requieran las autoridades competentes" para esclarecer las circunstancias del suceso y verificar la cronología exacta de los hechos y si hubo fallas de seguridad o cuidado, a la par que se le está entregando el respectivo apoyo emocional y atención psicológica especializada a los familiares, en los procesos de acompañamiento en duelo.



En medio de las entrevistas a los cercanos, Noticias Caracol conoció parte de la explicación preliminar que dio la madre sobre la caída. Al respecto, se indicó que la mujer reconoció que no encontraba en la vivienda, ubicada en la transversal 112c #64d-97 de la capital, y que había salido minutos antes para realizar una "diligencia" la mañana del lunes. Conforme le señaló a las autoridades, "la dejó dormida", mientras llegaba una cuidadora. Cuando regresó se enteró de la tragedia.

Uno de los residentes de los edificios del conjunto, identificado como Fernando Casas, habló con el medio local Citytv de la relación de la mujer con su hija. Del tema, aclaró que eran conocidas en la comunidad: "La señora salía constantemente a llevar a la niña al colegio, uno la veía corriendo en el diario vivir. Y se iba a su trabajo".

Sobre la posibilidad de maltratos a la menor de edad, el hombre aclaró que no habían identificado "conflictos, nada, era una familia común y corriente. En el diario vivir, luchando por sus cosas, pero nada, lo único que se veía era a la señora muy contenta por su hija”. Se debe destacar que, con el fin de salvaguardar la integridad de la menor y garantizar el avance adecuado de las indagaciones, las autoridades competentes y la Secretaría de Salud optaron por no divulgar la identidad de la niña de tres años.

“Nos duele en el alma, hemos llorado ahí en el local, los vecinos han estado ahí llorando, lamentando ese hecho, eso no se le desea a nadie, es muy doloroso lo que está sucediendo”, afirmó Casas al medio mencionado, al cual también dio declaraciones la jefe de Grupo de Policía Comunitaria de Bogotá, Bibiana Valencia, quien recomendó a los padres hacer verificaciones constantes de sus hijos.

"Es muy importante que si los menores de edad van a estar solos en casa podamos verificar que las ventanas y puertas queden bien cerradas, pero además que nuestros niñas tengan la posibilidad de tener comunicación permanente con sus padres o un cuidador responsable. Evitemos que los niños puedan quedar solos en las casas", aseveró Valencia.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

