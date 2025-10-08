En vivo
Cabezote Los Informantes
¿Volverá a la TV? Virginia Vallejo, expareja de Pablo Escobar, contó sus deseos desde el exilio

¿Volverá a la TV? Virginia Vallejo, expareja de Pablo Escobar, contó sus deseos desde el exilio

La recordada presentadora Virginia Vallejo, de 76 años, habló del precio de su pasado y de cómo busca ser recordada más allá de su controvertida relación con Pablo Escobar.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 8 de oct, 2025
