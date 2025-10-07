Pablo Escobar amenazó "al amor de mi vida": insólita historia de Virginia Vallejo con supuesto conde

Entre la fama, el poder, los amores intensos y una relación tormentosa con el narcotraficante más temido del mundo, Pablo Escobar, transcurrió la vida de Virginia Vallejo. A sus 76 años, exiliada en Miami, la periodista y escritora reveló uno de los episodios más insólitos de su historia: el día en que, según ella, Escobar le dijo que iba a matar al hombre que ella consideraba su verdadero amor.

La directora de Los Informantes, María Elvira Arango, la visitó en su pequeño apartamento en Miami, donde compartieron una tarde para hablar sobre el pasado de Virginia con Pablo Escobar, sus arrepentimientos y uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de un amor.



La relación de Virginia Vallejo con supuesto conde

Virginia Vallejo confesó que, a pesar de las 52 propuestas de matrimonio que dice haber recibido en su vida, el hombre que realmente la marcó fue un prometido alemán, a quien se refiere como un supuesto conde.

"Murió el amor de mi vida, la adoración, mi prometido alemán de toda la vida... Él se murió y, después de eso, yo nunca volveré a casarme", reveló Vallejo. Se trataba de una historia inusual con un supuesto conde que falleció tras pasar varios meses en coma en un hospital de Nueva York.



Aunque el equipo periodístico no encontró ninguna fotografía en su apartamento que recordara esa relación, Vallejo sí confirmó que esa historia de amor no terminó por causas naturales ni por la distancia, sino porque Pablo Escobar intervino.



La amenaza de Pablo Escobar

Virginia Vallejo y su prometido alemán estaban a punto de casarse, pero los planes se vinieron abajo cuando Pablo Escobar se enteró de la inminente unión. Según el relato de Vallejo, el capo, que ya había demostrado su poder al amenazar a su segundo exmarido para forzar el divorcio, recurrió a tácticas aún más extremas.

“Cuando me iba a casar con él, Pablo Escobar se enteró y dijo que lo iba a matar o si no lo iba a secuestrar”, relató la presentadora. Pero la amenaza no terminó ahí. Según Vallejo, el capo incluso planeaba incriminarla como cómplice. “Le iba a decir al general que yo había sido cómplice en el secuestro, imagínate”, aseguró.



Virginia relató que, tras contarle sobre la amenaza al supuesto conde, viajaron a Estados Unidos para poner fin a la relación y despedirse. “Allá nos despedimos y fue la cosa más dolorosa del mundo”.



¿Cómo se conoció Virginia Vallejo con Pablo Escobar?

La relación entre Virginia Vallejo y Pablo Escobar comenzó en 1982. Vallejo recordó que su primer encuentro fue en la famosa Hacienda Nápoles, adonde llegó acompañada de su entonces novio, Aníbal Turbay, sobrino del presidente Julio César Turbay Ayala. El plan era visitar el zoológico privado del capo, pero un incidente en el río cambió el curso de su vida.

“Me cogió un remolino y me iba, pensé que me iba a morir. Fue Pablo quien me salvó la vida”, relató. Después de ello, afirmó que “Yo no conquisté a Pablo, es que Pablo me conquistó a mí”.

Según ella, el capo la sedujo con gestos desbordados: le anuló una deuda, le mandó mil orquídeas y hasta intervino para lograr su divorcio con el productor argentino David Stivel, quien se negaba a firmar los papeles.

Además, ha sido enfática en que no se arrepiente de haber amado a Escobar. “Jamás me arrepiento de haber amado a un hombre. Jamás. Ni de mis maridos, que fueron espantosos, ni de Pablo, que se volvió un monstruo, ni de todos los hombres que dejé”, afirmó.

Y, aclaró que no acepta el título que la ha perseguido por décadas. “Yo nunca fui la amante de Pablo Escobar (…) Fui una de las amantes, y él fue uno de mis amantes. Tuvimos una relación en los mismos términos, de iguales”, precisó.

“Yo hoy en día siento por Pablo un profundo odio, pero no me arrepiento de haberlo tenido", dijo al referirse a la relación sentimental que mantuvo con el capo durante cinco años.



Las adicciones de Pablo Escobar

Durante la entrevista, Virginia Vallejo también reveló un aspecto poco conocido de la vida del narcotraficante. Según ella, Escobar desarrolló una adicción muy distinta a la que cabría esperar.

“Con el tiempo, Pablo sí se volvió adicto a la marihuana”, aseguró. Aunque el capo era conocido mundialmente por el tráfico de cocaína, Vallejo aclaró que en cuanto al trago “no le importaba mucho” y que solo lo veía “tomando una cerveza o algo así”.



¿De qué se arrepiente Virginia tras su relación con Pablo Escobar?

La reconocida presentadora confesó que de lo único que se arrepiente de su relación con Pablo Escobar es no haber aprovechado la inmensa fortuna que él le ofreció. “Pablo me decía: “Pablo me decía: ‘Pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras’, y yo le respondía: ‘No quiero nada, Pablo, de bruta’”, recordó.

Y agregó: “De bruta. Esa es una de las cosas que me arrepiento en la vida. Digo, no tengo nada. No, no quiero nada. Yo debía haberle pedido todo”.

Actualmente, lleva más de dos décadas exiliada en Estados Unidos, lejos de su país y del ruido mediático. Virginia Vallejo lleva una vida tranquila, dedicada por completo a la escritura. Vive sola, sin familia ni hijos, una decisión que tomó de manera consciente.

Ahora, aseguró que valora más su independencia que cualquier riqueza que pudo haber tenido. “No me interesan las mansiones, ni los palacios, ni las joyas. Me interesa poder pagar mi arriendo, vivir dignamente y tener mi propio espacio, mi tiempo, mi libertad”, expresó.