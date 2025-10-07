En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Petro dice que "consulta del Pacto Histórico está vigente"; Cepeda, Quintero y Corcho firman acuerdo

Petro dice que "consulta del Pacto Histórico está vigente"; Cepeda, Quintero y Corcho firman acuerdo

El Tribunal Superior de Bogotá dejó sin piso jurídico la consulta popular del Pacto Histórico que elegiría entre Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. No obstante, los tres involucrados afirman que se realizará.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 7 de oct, 2025
Los precandidatos del Pacto Histórico firmaron acuerdo para "garantizar" la consulta.

