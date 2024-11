En septiembre de 2008, el secuestro y asesinato de Luis Santiago Lozano, un bebé de 11 meses, conmocionó a Colombia. Orlando Pelayo, padre del menor, fue el responsable de su muerte. 16 años después, Los Informantes habló con Ivonne, la madre del pequeño, quien ha intentado reconstruir su vida, aunque el dolor aún persiste.

¿Qué pasó el día del crimen de Luis Santiago?

El 23 de septiembre, a Santiago le faltaba un mes para cumplir un año cuando su padre le arrebató la vida. El día de los hechos, Ivonne llegó de trabajar y recogió al bebé de casa de sus padres.

Ivonne Lozano reveló lo que sucedió con su bebé de 11 meses el día de su secuestro Archivo personal / Los Informantes

A las 7:30 de la noche, dos sujetos encapuchados llegaron a la vivienda de la familia en Chía. "Me alerto, me intento parar y empieza a golpearme y yo obviamente tampoco me le dejé, empecé a golpearlo, lo tumbé dos veces contra un espejo grande, le alcanzo a levantar el pasamontañas y le rasguñó la cara”, mencionó.

Uno de ellos entró a la habitación y, por su voz, Ivonne supo que se trataba de una mujer. En cuestión de segundos, el silencio invadió el hogar; ella no escuchaba a Santiago y, como pudo, se movió para salir de la casa y pedir ayuda.

“Salí como pude por este pasillo y cuando llegó a esa puerta principal y veo que está cerrada con un candado, más me desesperé porque mi hijo no estaba. Yo no entiendo de dónde saqué fuerzas, pero el desespero de saber que mi hijo no estaba y que lo tenían esos miserables no me podía dejar en paz, tenía que salir y luchar por mi hijo”, reveló.

La mujer fue trasladada al hospital y, junto a su pareja, Orlando Pelayo, denunciaron el secuestro del bebé. “[Pelayo] llegó tipo 11:30 de la noche y me dijo ‘¿qué pasó y el niño?’ Yo lloraba y le decía que lo habían secuestrado. Estaba en un estado de shock. En ese momento la cara de angustia [de él] fue tremenda, empieza a decirme ‘el niño va a aparecer, él es un ángel y va a aparecer”.

El secuestro de Luis Santiago fue noticia nacional. Sin embargo, los días pasaban sin avances notables en la investigación. Se realizó una velatón en la que Orlando Pelayo imploraba que su hijo regresara a casa sano y salvo.

Ivonne Lozano y Orlando Pelayo en la velatón suplicando la liberación de su hijo Luis Santiago Los Informantes

Los investigadores recibieron una llamada telefónica en la que una persona señalaba al padre como el autor intelectual del secuestro. Ante los interrogatorios, Pelayo confesó haber orquestado el secuestro y reveló la identidad de los sujetos implicados la noche de los hechos.

Los secuestradores aseguraron a las autoridades haber entregado a Luis Santiago con vida a su padre después de raptarlo. Sin embargo, seis días después del secuestro, Ivonne recibió la noticia que más temía: Luis Santiago fue encontrado sin vida. “A mí se me acabó la vida, ya lo que tenía yo para luchar ya no estaba”, contó entre lágrimas.

Ese día, el más duro de su vida, Ivonne también descubría que estaba embarazada de Orlando Pelayo. “Eso fue un choque emocional terrible, porque yo ya no quería seguir viviendo, mi vida ya no tenía sentido. Ese ser inocente no tenía la culpa de lo que hizo ese monstruo”, afirmó.

Orlando Ovalle y Martha Garzón fueron condenados a 27 años de prisión por el secuestro de Luis Santiago. Por su parte, Orlando Pelayo fue condenado a 58 años por el secuestro y asesinato de su hijo. Pelayo falleció en 2023 en la cárcel sin revelar nunca la verdad de lo ocurrido esa noche.

Orlando Pelayo, confeso asesino, falleció en la cárcel en 2023 Los Informantes

Ivonne Lozano, activista de la cadena perpetua

La madre de Luis Santiago terminó el bachillerato, se cambió de casa y trabaja en una empresa de seguridad. Actualmente, su segundo hijo con Pelayo ya tiene 15 años. Ella es activista y apoyó la ley de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, la cual fue tumbada por la Corte Constitucional después de su aprobación en el Senado.

Ivonne Lozano es activista por la lucha de los derechos de los niños y apoya la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad Los Informantes

“Lamentablemente, somos el país del olvido. Después de Luis Santiago fue Sara Sofía, fue Yuliana Samboní, otro Santiago, el caso de Usme, un bebé de dos añitos que su muerte quedó impune. ¿Cuántas cosas más tienen que vivir nuestros niños para que por fin nos demos cuenta como país que aquí no hay que premiar los malditos verdugos? Aquí hay que quedarles con toda”, insistió.

Entre enero y agosto de 2024, 375 niños fueron asesinados, lo que representa un aumento del 32,4% en la violencia contra los menores. Hoy, Luis Santiago tendría 16 años y su madre sigue luchando para que su historia no se repita.