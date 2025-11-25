Por los homicidios de tres personas, en Yondó, Antioquia, decretaron toque de queda: ¿hasta cuándo?

La Alcaldía de Yondó decretó toque de queda en el municipio luego de conocerse el asesinato de tres personas en tan solo 24 horas. El último hecho de violencia ocurrió en un establecimiento comercial ubicado a tan solo 100 metros de la base militar y en el que dos hombres fueron víctimas de homicidio por parte de sicarios que con armas de fuego cometieron el doble crimen.



Las autoridades indicaron que las víctimas se encontraban departiendo en una mesa cuando uno de los sicarios ingresó al local comercial y sin mediar palabra abrió fuego contra las víctimas, quienes fueron identificadas como David Rodríguez, de 51 años, y Luis Ángel Marín, de 56.

Además de los dos hombres asesinados, según el diario El Colombiano, dos más resultaron heridos en este ataque sicarial. Uno de los lesionados fue identificado como Jhon Jairo Gutiérrez, de 28 años, mientras que se desconoce el nombre del otro herido, quien tiene 56 años.

“Se presenta este hecho violento en el cual fallecen dos personas. En el momento se desplazó a los heridos al centro médico más cercano y creo que un herido fue trasladado a la ciudad de Barrancabermeja”, manifestó Yerson Ariza, alcalde a Yondó, al medio citado.



El alcalde también se refirió a un tercer asesinato ocurrido un día antes también en su municipio, lo cual incentivó el toque de queda. La víctima fue identificada como Aldemar Parra, un reconocido líder social, político y comerciante del sector: “Sumado a esto, en las horas de la noche también tuvimos un homicidio en una vereda muy cercana del municipio, entre Yondó y Barrancabermeja. Una persona reconocida en el municipio, la asesinaron en un establecimiento unos sicarios. Por lo tanto, estoy decretando toque de queda a partir de las 7:00 p. m. y prohibición de parrillero hombre”.



El mandatario local aseguró que estos tres asesinatos se deben, al parecer, a confrontaciones entre estructuras criminales como el Clan del Golfo y el Eln. “Le hago un llamado al comercio para que me entienda sobre los decretos que vamos a sacar en este momento. Tenemos que tomar algunas acciones inmediatas. Yo también lo había manifestado en el Consejo de Seguridad anteriormente”, dijo el alcalde.

Finalmente, el mandatario local sostuvo que “estamos solicitando más pie de fuerza. Sabemos que la Policía no cuenta con el suficiente en el casco urbano. Por eso ya le hicimos un llamado inmediato al general Martínez, que por favor nos ayuden”.



Así será el toque de queda en Yondó

La Alcaldía anunció la expedición de un decreto mediante el cual se establece el toque de queda y se prohíbe el expendio, consumo, porte y transporte de bebidas alcohólicas y embriagantes en toda la jurisdicción del municipio de Yondó, Antioquia, incluyendo tanto la cabecera municipal como el área rural.

Esta medida de carácter transitorio y excepcional, indicó la Alcaldía, tiene como propósito prevenir situaciones que puedan afectar la sana convivencia y garantizar la seguridad de la comunidad. La disposición regirá en las siguientes fechas y horarios:Desde las 7:00 p.m. del lunes 24 de noviembre de 2025 hasta las 06:00 a.m. del día martes 25 de noviembre de 2025.



Desde las 7:00 p.m. del martes 25 de noviembre de 2025 hasta las 06:00 a.m. del día miércoles 26 de noviembre de 2025.

Desde las 7:00 p.m. del miércoles 26 de noviembre de 2025 hasta las 06:00 a.m. del día jueves 27 de noviembre de 2025.

Se implementará toque de queda y se prohibirá el expendio, consumo, porte y transporte de bebidas alcohólicas y embriagantes desde las 7:00 p.m. del lunes 24 de noviembre de 2025 hasta las 11:59 p.m. del jueves 27 de noviembre de 2025.

