Exfutbolista Carmelo Valencia volvió al colegio a los 40 años: “Uno muere el día que deja de soñar”

Carmelo Valencia, exjugador destacado del Junior y de la Selección Colombia, decidió retomar sus estudios y completar el bachillerato a los 40 años. Siendo una figura pública en Barranquilla, su regreso a las aulas fue recibido con sorpresa y admiración, especialmente por los jóvenes que lo veían como un ídolo del fútbol.

Un equipo de Los Informantes viajó para acompañar a Carmelo en su regreso al colegio y documentar de cerca su experiencia como estudiante. Durante la visita, captaron su rutina académica, la interacción con sus compañeros más jóvenes y el impacto que su historia ha tenido en la comunidad educativa.

Primeros pasos en el fútbol

Carmelo Valencia nació en Quibdó, pero creció en Tutunendo, donde comenzó a desarrollar su talento futbolístico de manera autodidacta en las calles y canchas locales.

“La verdad, creo que nací con talento, y mi formación fue prácticamente empírica, jugando en las calles y en las canchas de Tutunendo”, contó el exfutbolista.

Su pasión y dedicación por el fútbol lo llevó a abandonar la escuela a los 14 años debido a problemas económicos, ya que su familia no podía pagar la mensualidad del colegio.

Decidió buscar mejores oportunidades en el fútbol en Medellín, adentrándose en la ciudad sin contactos ni recursos. Probó suerte en varios equipos juveniles, como Atlético Nacional y Envigado, pero fue rechazado.

A pesar de las dificultades, se negó a regresar al Chocó y encontró refugio en la Comuna 13, donde se quedó a vivir con un tío. A cambio de alojamiento, ayudaba con las labores del hogar, demostrando su determinación y espíritu de lucha para seguir persiguiendo su sueño.

Inicio de una carrera profesional

Después de un año sin recibir pago, fue fichado por el club Ferroválvulas, donde destacó marcando 42 goles en su primera temporada. Fue convocado a la Selección Antioquia y, en 2003, debutó con el Atlético Nacional.

La historia deportiva de Carmelo Valencia, exfutbolista colombiano Los Informantes / Archivo personal

"Es una locura total porque son cosas con las que uno sueña. A uno le toca ver a muchos jugadores ídolos que coreaban y después estar allá adentro y escuchar que decían tu nombre, eso es algo que no puedo ni describir. Son muchas emociones y sentimientos", aseguró Carmelo Valencia, más conocido como 'Tutú'.

Desde entonces, su carrera profesional fue en ascenso, jugando en nueve equipos de Colombia y en el extranjero, incluyendo clubes en Argentina y China. Alcanzó la máxima gloria a los 23 años cuando fue convocado por primera vez para integrar la Selección Colombia, un logro que marcó un hito en su trayectoria.

"Estoy agradecido con el profe Jorge Luis Pinto, quien me brindó la oportunidad de vestir la camiseta de nuestro país. Creo que no hay mayor orgullo que ese", dijo.

Según Carmelo, el equipo que siente como su hogar y al que le debe gran parte de su aprendizaje en el fútbol es el Junior de Barranquilla. Allí dejó una huella imborrable, estableciendo varios récords, entre ellos ser el único jugador en la historia del club en anotar una tripleta en la Copa Libertadores.

¿Por qué se retiró?

Carmelo Valencia se retiró a los 38 años, convencido de que su cuerpo ya no podía mantener el ritmo y esfuerzo que lo caracterizaban. Aunque no se consideró el jugador más talentoso, su disciplina y perseverancia lo llevaron al éxito.

No obstante, decidió colgar los guayos, pero no dejó de ser un atleta. Al contrario, con aún más motivación, continúa entrenando y manteniéndose en forma, explorando nuevas disciplinas y retos en su vida fuera de las canchas.

Regresó al colegio

Inspirado por su padre, quien terminó el bachillerato a los 40 años y luego se graduó como abogado, Carmelo decidió retomar sus estudios. El exfutbolista dejó atrás las canchas para adentrarse en el salón de clases, cambiando el uniforme deportivo que le dio fama y éxito por uno escolar. “El Chavo decía ‘uno muere el día que deja de soñar’”, afirmó.

Carmelo decidió retomar sus estudios de bachiller a los 40 años, todo un ejemplo de admiración. Los Informantes

Fue admitido en el colegio Inca, donde es el estudiante de mayor edad y una figura admirada. A pesar de sus múltiples ocupaciones, cumple con todas sus tareas y exámenes, destacando su compromiso con la educación.

“Cuando los pelaos me veían, pensaban que yo era un profesor, algunos no me habían reconocido. Después, cuando se dieron cuenta de que ya estaba yo acá fue una locura total. Eso eran fotos todos los días”, mencionó Carmelo Valencia.

Su prioridad ahora es terminar el bachillerato y disfrutar de esta nueva etapa en su vida. “’¿Se siente viejo en el salón de clases?’ No, para nada, ni en el salón de clases ni en la vida”, comentó.

Después de completar su bachillerato, su siguiente meta es ingresar a la universidad para estudiar Administración de Empresas. Actualmente, administra varios negocios, entre ellos una marca de ropa y un salón de belleza en Barranquilla. Su mayor sueño es convertirse en un exitoso empresario y generar empleo en Colombia, contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país.

"Sueño con ese birrete. De hecho, he visto en las redes sociales del Inca cuando se gradúan y se me eriza la piel al verlos porque me imagino ahí y creo que va a ser una sensación muy bonita", concluyó.

En pocos meses, Carmelo se graduará como bachiller. Su historia es un testimonio de esfuerzo, resiliencia y determinación, inspirando a muchos y demostrando que nunca es tarde para perseguir nuevos sueños. Al igual que en el fútbol, su vida continúa siendo una carrera de perseverancia y logros.