Desde niño, los pájaros son la obsesión de Fernando Ayerbe. El caucano, pajarero y ornitólogo se dedicó a ilustrar cada una de las especies de aves que habitan en Colombia, las puso en un libro con la ubicación geográfica y muchos otros datos y publicó la guía más completa de la avifauna colombiana.

“Aquí tú cierras los ojos, al oído, sin verlas, tú estás escuchando en este momento unas 25 especies ...para uno ver esta cantidad de aves, que sé yo, en Noruega, te toca moverte un poquito más, invertir más tiempo, más recursos, aquí es que lo tienes todo junto”, señaló el autor de la guía de avifauna más completa que se ha hecho en Colombia, un país donde viven 1.969 especies de aves, más que en cualquier otro lugar del mundo.

Fernando Ayerbe ha dedicado su vida a ilustrar y estudiar las aves de Colombia Foto: Los Informantes

"Estamos privilegiados por la ubicación geográfica definitivamente, el solo hecho de tener acceso a los dos océanos ya con eso tenemos muchísimo... la mayoría de los municipios de Colombia tiene más especies que un país europeo”, aseguró el experimentado ornitólogo.

Fernando Ayerbe tiene 43 años, nació en Bolívar, un pueblo metido entre las montañas del Cauca es biólogo y ornitólogo, su trabajo es estudiar y publicar documentos científicos sobre las aves.

El arte de Fernando Ayerbe

No estudió artes, aunque cualquiera que vea sus ilustraciones pensaría lo contrario, su trazo es tan hábil como el movimiento de un turpial que teje sus nidos como si fueran obras de arte, aunque para sorpresa de muchos solo sabe dibujar pájaros en dos dimensiones y en posición lateral.

“Siempre he estado consciente de que, pues estos libros no son una exposición artística, sino que yo lo que quiero es que un pájaro que aparece en el libro sea igual al pajarito que está allá y si mis habilidades artísticas no me dan pues no me importa lo importante es que quede muy parecido”, recordó.

Reconoce que no dibuja otros animales, su mundo está en las aves, ha publicado nueve guías sobre colibríes, sobre tángaras, sobre las aves de Colombia. “Un trabajo de toda la vida porque ahí hay mucha información extraída de mis libretas de campo”, aseguró sobre cuánto tiempo le ha tomado producir sus publicaciones.

El ornitólogo Fernando Ayerbe creó la guía más completa de la avifauna colombiana Foto: Los Informantes

El más popular de sus ejemplares es la Guía Ilustrada de la Avifauna Colombiana que tiene tres ediciones con ilustraciones de 2016 especies dibujadas con una precisión que solo se logra recorriendo los valles, las montañas, las costas y pantanos de Colombia a pie desde arriba hasta abajo algo que aprendió desde que era un niño cuando vivía en el Cauca.

“Al tener el privilegio de haber nacido en el Cauca y sobre todo en esa zona que es como centro sur pues viví de primera mano qué es el Cauca y afortunadamente a través de las aves pues pude conocer todas las regiones... soy enamorado del Cauca”.

A través de sus ilustraciones y guías, Fernando Ayerbe ha logrado capturar no solo la esencia de cada ave, sino también exaltar la diversidad de la naturaleza colombiana. Con un profundo amor por su tierra natal y una pasión por las aves, Ayerbe sigue visibilizando la riqueza ornitológica de Colombia en el mundo.