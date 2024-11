Las 5 coincidencias por las que mujer embera asegura que su cara apareció en billete de $10.000

El billete de 10.000 pesos colombianos que circuló entre 1992 y 1994 es considerado uno de los más lindos del país y recientemente Adriana Martínez Dogirama, una mujer embera, reavivó su recuerdo al señalar que la imagen que aparece allí es la suya.

La historia del billete de $10.000

El billete de $10.000 fue emitido en 1992, pero salió de circulación dos años después. El robo de 24.000 millones de pesos en el Banco de la República de Valledupar obligó a retirarlo.

En este billete se ve la cara de una mujer indígena embera adornada con sus collares típicos y el rostro pintado.

Así era el billete de $10.000

“Mi esposo, como él era negociante, manejaba esa plata y me decía: es usted la mujer que está en este billete”, comentó Adriana en Los Informantes, agregando que conoció al padre de sus cuatro hijos cuando tenía tan solo 15 años, es decir, un año después de una foto que le tomó el antropólogo Mauricio Pardo en el Chocó y es hoy la prueba para reclamar el uso de su imagen.

Ella no está sola en esa lucha. Justamente el antropólogo Pardo es otro de los que respaldan la teoría de Adriana Martínez Dogirama sobre la aparición de su imagen en el billete de $10.000. Para él, es indiscutible que esa mujer era la misma que había fotografiado.

“Yo alguna vez le comenté a algunos funcionarios antropólogos del Banco (si la referencia del billete era su foto) y me dijeron ‘no, que nosotros sepamos no, de alguno de los fotógrafos etnógrafos, pero no de la suya”, recordó el hombre.

Las cosas quedaron así por unos años, hasta que Lisinio, el esposo de Adriana, le escribió un mensaje por WhatsApp preguntándole si ella era la del billete, por lo que la duda volvió a asaltaros y Mauricio Pardo, con la ayuda de un abogado, elevó la consulta al Banco de la República, pero la entidad afirmó que la figura del billete no era una persona identificable, sino una representación artística de las mujeres embera en general.

Documentos de la empresa italiana que hizo el dibujo del billete de $10.000

¿Qué coincidencias encontraron?

“Pese a lo que muchos mestizos perciben desde afuera, los indígenas no son iguales, los indígenas son muy distintos”, aseguró Pardo.

Él mismo fue el que se encargó de revelar cuáles eran las coincidencias entre la foto que tenía de Adriana Martínez cuando niña y la mujer que aparece en el billete de $10.000.

“Puse la foto de Adriana en la mitad de la pantalla y busqué en el internet la mejor imagen del billete, con la mejor definición, y las puse una al lado de la otra”, así fue como, según él, encontró grandes coincidencias.

A los análisis y dudas de Adriana Martínez y Mauricio Pardo se unió pronto Gildardo Tovar. El socio fundador de la Sociedad Numismática de Colombia había encontrado por casualidad la foto de la mujer embera en una revista del Museo del Oro y, por su conocimiento coleccionando monedas y otros objetos relacionados, como billetes, títulos valor y medallas, la identificó de inmediato.

Según ellos, estas son las coincidencias:

-El pelo, los mechones del capul, las hebras

-Los pliegues de los ojos

-La forma de la nariz

-Los labios

-El collar

Incluso, Gildardo le pidió a un amigo un análisis forense informal en el que se comparaban ambos rostros: “se tomó medida de los ojos a la nariz, de la nariz a la boca y todo está a medidas”.

Pedido de Adriana al Banco de la República

Adriana Martínez dice que lo único que pide es que el Banco de la República reconozca que ella es la imagen del billete de 10.000 pesos. “Si el Banco entendiera y viera lo que los demás están viendo, pensaría que deben reconocerme, porque no estoy mintiendo”, puntualizó.

Entre tanto, aunque la mujer embera estuvo un tiempo en Bogotá y expuso el caso en los medios, ya regresó a Panamá, país al que llegó junto con su familia hace años luego de salir desplazados desde Chocó. Desde allí, sigue esperando una respuesta.