En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VÍA AL LLANO
DESCERTIFICACIÓN
EE. UU. Y VENEZUELA
LOS INFORMANTES
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Las premonitorias palabras de Cerati antes de caer en coma: ya son 11 años de su partida

Las premonitorias palabras de Cerati antes de caer en coma: ya son 11 años de su partida

Se cumplen 11 años del fallecimiento de Gustavo Cerati, icónico líder de Soda Stereo. Lilian Clark, madre del argentino, recordó sus últimas palabras y el duro origen de canciones como Té para tres.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: septiembre 04, 2025 03:32 p. m.
Comparta en:
A 11 años de su fallecimiento el recuerdo de las últimas palabras de Gustavo Cerati.jpg
A 11 años de su fallecimiento, el recuerdo de las últimas palabras de Gustavo Cerati
Foto: Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad