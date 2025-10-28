En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
HURACÁN MELISSA
SICARIATO EN BOGOTÁ
DESPLIEGUE DE EE. UU. EN CARIBE
LAURA GALLEGO
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Petro se pronuncia tras nuevos ataques de EE. UU. a supuestas 'narcolanchas' en el Pacífico

Petro se pronuncia tras nuevos ataques de EE. UU. a supuestas 'narcolanchas' en el Pacífico

"Son asesinados. Rompen los tratados internacionales del derecho de gentes", indicó el Presidente en su cuenta de X. Los ataques, según el gobierno de Estados Unidos, dejaron 14 muertos.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 28 de oct, 2025
Comparta en:
Petro se pronuncia tras nuevos ataques de EE. UU.
Petro se pronuncia tras nuevos ataques de EE. UU.
Colprensa / Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad