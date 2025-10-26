En vivo
Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / ¿Gritos de auxilio de Laura Camila Blanco no fueron escuchados por 7 amigos que estaban en la sala?

¿Gritos de auxilio de Laura Camila Blanco no fueron escuchados por 7 amigos que estaban en la sala?

La familia de la joven periodista que murió tras caer de un noveno piso en Bogotá cuestiona la actuación de otras personas que estaban en el mismo apartaestudio en el que ocurrieron los hechos. Su pareja, Óscar Santiago Gómez, fue imputado por feminicidio.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 26 de oct, 2025
Editado por: Carolina Valencia Lucas
