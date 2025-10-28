En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Netanyahu ordena atacar de inmediato la Franja de Gaza, tras acusar a Hamás de violar cese el fuego

Netanyahu ordena atacar de inmediato la Franja de Gaza, tras acusar a Hamás de violar cese el fuego

El Estado de Israel acusó al grupo Hamás de entregar los restos de un rehén cuyo cuerpo, en parte, ya había sido recuperado por el ejército de ese país.

Por: AFP
Actualizado: 28 de oct, 2025
Editado por: Laura Valentina Mercado
Benjamin Netanyahu y Franja de Gaza

