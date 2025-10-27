Murió a los 106 años José María Acevedo Alzate, fundador de la empresa de electrodomésticos Haceb

José María Acevedo Alzate, el fundador de la empresa de electrodomésticos Haceb, murió este lunes 27 de octubre de 2025 a los 106 años de edad en horas de la noche. Así lo dieron a conocer su familia y la junta directiva de la compañía a través de un comunicado en el que destacaron que don José María, como lo llamaban sus más cercanos, era "un gran ser humano que con su sencillez y vocación de servicio hacia los demás construyó una gran empresa".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Aunque nunca se está preparado para decir adiós, como compañía lo despedimos con el corazón y el firme propósito de preservar su legado", se lee en el comunicado de Haceb, que afirma que don José María "fue también un visionario que supo entender que para hacer empresa y construir país era necesario privilegiar la calidad de vida de sus colaboradores y familias" y que "así se ganó el corazón de centenares de hombres y mujeres que continuarán escribiendo su historia, marcada por la vocación, calidad y servicio".

Acevedo Alzate nació el 2 de agosto de 1919, en la ciudad de Medellín, creció en una casa de la comuna 8 y por situaciones económicas solo pudo estudiar hasta sexto grado en el colegio. Fue entonces cuando se empleó como mensajero de un taller de reparación de electrodomésticos donde iniciaría su carrera que, años más tarde, lo llevaría a convertirse en uno de los empresarios más importantes del país.



En 1940, decidió abrir su propio taller de reparación en un pequeño garaje en el centro de Medellín. Hoy Haceb cuenta con más de 3.500 trabajadores y es una de las empresas más recordadas de Colombia. Ocupa cerca de 300.000 metros cuadrados en las montañas de Copacabana, en Antioquia, y diseña, manufactura y comercializa anualmente cerca de 2'500.000 unidades de electrodomésticos.



"Hoy nos quedamos con el recuerdo de Don José, apasionado con los edificios y las máquinas que dan vida a sus plantas de producción, con el recuerdo de un hombre que hasta el último día vivió para ser honesto y justo, para servirle a la sociedad, para extender la mano y dar con gentileza. Con el recuerdo de un emprendedor que nos enseñó que la familia es parte esencial de lo que somos y por eso nuestros valores son el reflejo de la esencia de su hogar y de su personalidad; un hombre sencillo, cálido, claro, gracioso y directo, que siempre gozó de lo simple y que nos deja la gran responsabilidad de seguir escribiendo una historia marcada por el liderazgo y el servicio", se lee en el comunicado.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL