Magnicidio Miguel Uribe Turbay: capturan a quien sería enlace directo con autores intelectuales

Fuentes de la Dijín de la Policía Nacional le confirmaron a Noticias Caracol que este lunes fue capturado Simeón Pérez Marroquín, alias El viejo, por el caso de magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Las autoridades lo ubicaron en el departamento del Meta, puntualmente en Puerto Lleras, y fue trasladado al búnker de la Fiscalía. Según el ente investigador, este hombre está por encima de Élder José Arteaga, alias El costeño, por lo que sería la captura más importante en el caso al tratarse de un señalado en el pico jerárquico de la organización detrás del crimen.

Autoridades le señalaron a este noticiero que "El viejo" sería en enlace directo con autores intelectuales del magnicidio, es decir el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado el 7 julio en el occidente de Bogotá. En las próximas horas una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

Pérez Marroquín, quien nació en Yacopi, Cundinamarca, tiene antecedentes por los delitos de homicidio, homicidio agravado y tráfico de armas. Pero, además, el periódico El Tiempo reveló este lunes que "El viejo" aparece mencionado en la investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán, ocurrido en 1989: "La cédula, nombre y lugar de nacimiento del capturado en el Meta es la misma de un sujeto que fue condenado en 1994 por asesinar a señalados sicarios del magnicidio de Luis Carlos Galán", publicó ese medio este lunes, luego de conocerse la noticia de la captura.



¿En qué va el caso?

El pasado viernes la Fiscalía imputó a otro hombre identificado como Jhorman David Mora, quien habría contactado desde la cárcel al adolescente que disparó contra el senador y precandidato presidencial para convencerlo de ejecutar el ataque.



Según la investigación, Mora, que cumple una condena por hurto, "realizó una videollamada al menor de edad desde prisión y lo persuadió de cometer el atentado". Posteriormente, lo habría puesto en comunicación con Elder José Arteaga con quien coordinó los detalles del ataque armado ocurrido en el barrio Modelia.



Una fiscal de Bogotá le imputó los delitos de homicidio agravado, uso de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir, cargos que Mora no aceptó.

De acuerdo con la Fiscalía, el procesado hacía parte de un grupo delincuencial dedicado al tráfico local de drogas, los homicidios selectivos y otras actividades criminales en Bogotá.

Por este caso ya han sido detenidas otras siete personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político, quien fue sancionado el 27 de agosto con siete años de privación de la libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.

