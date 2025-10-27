En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA / BOGOTÁ / Magnicidio Miguel Uribe Turbay: capturan a quien sería enlace directo con autores intelectuales

Magnicidio Miguel Uribe Turbay: capturan a quien sería enlace directo con autores intelectuales

Se trata de alias El viejo, la novena persona capturada por el asesinato del senador y precandidato presidencial. Sería la captura más importante en el caso hasta ahora.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 27 de oct, 2025
Caso Miguel Uribe: capturan a 'El Viejo', el enlace directo con autores intelectuales, según Policía

