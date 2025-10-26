En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
IVÁN CEPEDA
LISTA CLINTON
HURACÁN MELISSA
NATIONAL GEOGRAPHIC
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / ¿Podremos vivir en otro planeta? Esto responde Diana Trujillo, directora de vuelo de la Nasa

¿Podremos vivir en otro planeta? Esto responde Diana Trujillo, directora de vuelo de la Nasa

La ingeniera colombiana responsable de decisiones cruciales en las exploraciones espaciales reveló en Los Informantes curiosidades de su rol en la Nasa. ¿Qué piensan de la vida extraterrestre?

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 26 de oct, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad