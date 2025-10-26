En vivo
Periodista Laura Blanco vivió un horror antes de caer al vacío: "El cuerpo le habló a la Fiscalía"

Periodista Laura Blanco vivió un horror antes de caer al vacío: "El cuerpo le habló a la Fiscalía”

La muerte de la joven de 27 años en Bogotá fue investigada inicialmente como un suicidio, pero la autopsia reveló una prueba reina. Su pareja, Óscar Santiago Gómez, fue capturada. Los detalles, en Séptimo Día.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 26 de oct, 2025
Editado por: Carolina Valencia Lucas
Feminicidio de Laura Camila Blanco

