Diana Trujillo, colombiana directora de vuelo de la Nasa, revela curiosos secretos de su trabajo

La caleña Diana Trujillo llegó a EE. UU. sin hablar inglés y hoy ocupa uno de los cargos más importantes en la Nasa. En Los Informantes reveló, entre otras, el entrenamiento y la disciplina para liderar misiones espaciales y lo que piensa de la vida extraterrestre.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 26 de oct, 2025
