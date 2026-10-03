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Noticias Caracol  / MUNDO  / Tragedia en Texas, EE. UU.: una madre habría matado a su hija de 4 años tras perder la custodia

Tragedia en Texas, EE. UU.: una madre habría matado a su hija de 4 años tras perder la custodia

Horas después de perder la custodia de su hija, la mujer habría disparado contra la menor de 4 años y luego habría intentado quitarse la vida. Los hechos ocurrieron dentro de la vivienda.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 3 de oct, 2026
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Crimen en Texas, Estados Unidos
Madre le quita la vida a su hija de 4 años tras perder la custodia legal
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El martes 29 de septiembre, una tragedia conmocionó a una familia en Texas, Estados Unidos, luego de que una niña de 4 años fuera hallada sin vida. Según las autoridades, su madre habría acabado con la vida de la menor pocas horas después de perder una batalla legal por la custodia.

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:45 de la tarde, cuando las autoridades recibieron una alerta por detonaciones de arma de fuego provenientes del tercer piso de un edificio.

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Al parecer, algunas personas que se encontraban en el lugar forzaron la entrada de una habitación para averiguar qué estaba sucediendo.

Cuando la Policía local llegó a la vivienda, encontró el cuerpo sin vida de la niña, quien presentaba signos de violencia física y una herida de arma de fuego.

La madre habría intentado quitarse la vida

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En la vivienda también se encontraba la madre de la menor, quien, según las autoridades, habría intentado quitarse la vida con un arma cortopunzante y mediante el consumo de sustancias tóxicas.

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La mujer presentaba heridas de gravedad, por lo que fue atendida por personal médico, que intentó estabilizarla.

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Posteriormente, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial bajo custodia policial. Sin embargo, de acuerdo con las autoridades del Departamento de Policía de Houston, falleció debido a la gravedad de las lesiones que se habría ocasionado.

Una tragedia por disputa de una custodia

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Según las autoridades, los hechos ocurrieron pocas horas después de que un juez le otorgara al padre de la menor el derecho exclusivo y temporal de decidir sobre el lugar de residencia de la niña, así como sobre su atención médica y educación.

La decisión judicial también establecía que la madre solo podía compartir con su hija mediante visitas supervisadas.

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