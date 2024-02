Abuela murió tras conocer el feminicidio de su nieta: fueron sepultadas una al lado de la otra

Una doble tragedia vive una familia mexicana por cuenta de un feminicidio: una abuela murió tras conocer la noticia del asesinato de su nieta al interior de un motel.



La víctima del feminicidio fue identificada como Melany Guadarrama, de 23 años. Primeros reportes de las autoridades indican que la joven ingresó al motel en compañía de un hombre, quien horas después salió del lugar y no regresó.

De acuerdo con medios de comunicación de México, el personal del motel habría descubierto el cuerpo sin vida de Melany con lesiones en la cabeza y en el cuello.

El establecimiento cuenta con cámaras de seguridad y los videos están siendo analizados por los investigadores del caso para determinar quién cometió el crimen.

La abuela de la víctima no resistió la noticia

Luego de enterarse de la desaparición y asesinato de Melany Guadarrama, su abuela no aguantó recibir la noticia y falleció de un infarto, enlutando por segunda vez a la familia.

El pasado lunes, 19 de febrero de 2024, Melany y su abuela fueron sepultadas una al lado de la otra.

Habitantes de Xonacatlán, municipio en el que se registró el feminicidio, marcharon para exigirles a las autoridades justicia por el asesinato de la joven de 23 años.

Una de las personas que se encontraba en la manifestación dijo que “aunque la familia de Melany no ha querido manifestarse, no ha querido decir lo que realmente pasó, como colectividad estamos preocupadas, porque al igual quién nos dice que después no puede ser una prima o una hermana”.